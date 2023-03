Bastia : "Cine Donne" célèbre Marie Susini ce samedi

Marie Susini est en 1916 à Renno. C’est en 1953 qu’elle signe son 1er livre : «Plein soleil ». Un acte remarquable à l’époque pour une femme corse dont le destin, semble-t ’il, ne prédisposait pas à ce qu’elle devienne une des toutes premières femmes écrivaines de l’île. D’autres publications suivront comme « C'était cela notre amour », « La Feria » ou « Je m’appelle Anna Livia ». Marie Susini est décédée le 22 août 1993 à Orbetello en Italie et enterrée à Vico. Son œuvre parle de la Corse, de l'enfermement de l’île et de la puissance des sentiments qui se confrontent souvent intérieurement sans pouvoir s'exprimer. Marie Susini a été membre du jury du Prix Femina de 1971 à sa mort et membre du jury France-Canada.

Ce beau court-métrage de 52 mn qui lui est dédié nous fait (re)découvrir cette auteure dont hélas les livres n’ont plus été réédités, sur une jolie musique signée Pascal Pancrazi.

La projection sera suivie d’une conférence d’Isabelle Mattei auteure d’une thèse intitulée : « Dynamique identitaire et création littéraire dans les romans de Marie Susini et Angelo Rinaldi, deux figures majeures de la littérature corse »