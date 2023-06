Bastia : Charlotte de Casanova revient avec une nouvelle pièce de théâtre

Depuis plusieurs années, la compagnie A Funicella irrigue le territoire Corse avec ses créations, ses performances, ses actions de médiation, ses laboratoires de recherche, ses ateliers d’écriture, ses lectures musicales, ses déambulations. La voici de retour sur scène avec cette pièce pleine de légèreté et d’humour. « Une comédie qui grince autant que les portes de cette maison d'Américain, nous mettons sur le plateau, et sur la table de cette famille, les thèmes qui nous sont chers...la langue, l'identité, la diaspora, le retour au village, la vie au village, le monde d'après » souligne Charlotte de Casanova qui a écrit le texte en résidence à la Mostra Teatrale de Pieve.





Une histoire de famille, une histoire de maison, une histoire d’un soir

« J’ai accepté la proposition de la Mostra Teatrale d’écrire une pièce « de territoire » en écho avec une pièce de répertoire » explique l’auteure. « Le thème en 2021 était « les Américains ». J’ai choisi de faire résonner cette création avec « la Cerisaie » de Tchekhov. J’ai contourné le thème, et sans faire un hors-sujet, j’ai choisi de faire habiter cette maison par trois sœurs. Cette maison, U Palazzu, comme beaucoup de nos maisons, n’est pas habitée toute l’année. Les sœurs y passent, en juillet et en août, mais sinon, la maison est vide. Enfin, vide… pas exactement, les volets claquent, le parquet grince, et le rocking-chair se balance, toute l’année. J’ai finalement décrit une soirée d’été, une soirée où le vent se lève. La soirée traditionnelle des retrouvailles, du retour des trois sœurs au village. Des sœurs venues pour « fêter » les deux ans de la mort de leur père. La réalité a rattrapé la fiction, mon père est décédé en début d’année, certaines des répliques sont mot pour mot ses propres phrases. Cette pièce lui est dédiée, et pour moi, mon métier prend ici un sens que je cherchais, celui de faire revivre les morts, de vivre avec le manque, mais en créant, et de continuer, avec eux et pour eux, cette belle fabrique de souvenirs. »





Sur scène, dans des costumes de Claire Risterucci, Annabelle Coti, Jérémy Alberti, Fiora Giappiconi, Roselyne de Nobili et Aurélie Pitrat. Musique de Pasqua Pancrazi, lumieres de Priscilla Da Costa. Administration : Grace Casta.

Le spectacle a été créé à L’Aria, du 23 au 30 avril, puis à Bastia lors de trois résidences de création à l’Alb’oru et à la salle des festivals du théâtre de Bastia entre le 2 mai et le 2 juin et ce samedi 3 juin, la Compagnie sera sur scène.

« La mostra teatrale de Pieve nous permettra une résidence de reprise en juillet avant de donner 6 représentations dans le Nebbiu » ajoute Ch. De Casanova. « Fin juillet, début août, nous jouerons également à Aiacciu, Bonifaziu, l’Aria et Portivechju. Le spectacle est conçu pour permettre de tourner à la fois dans les salles classiques comme les théâtres ou centres culturels mais aussi pour jouer dans les villages ».