Bastia : "CaféFleurs" le podcast où Emma, Joséphine et Laurie discutent de tout

"Bienvenue dans CaféFleurs, le podcast qui mélange actu, société, relations et mystères… avec une bonne dose de sarcasme et d’humour".

C'est à trois voix que Emma, Joséphine et Laurie présentent leur podcast.

"Dans CaféFleurs, on décortique la vie et ses absurdités avec une approche accessible et sans filtres. Ici, on parle des grandes questions de société, de nos galères relationnelles, des croyances qui nous fascinent, et on plonge aussi dans des histoires mystérieuses qui nous font frissonner" expliquent les trois amies.



Mais comment ce podcast va t-il s'ordonner ?

Chaque semaine il y aura un Hot topic, "un sujet d’actualité brûlant où on ne tourne pas autour du pot. Un débat intelligent, engagé et un peu piquant". Mais pas que.

Il y aura aussi un moment consacré aux relations et à la vie personnelle : amitié, amour, solitude, charge mentale… « On se livre, on rit et on réalise qu’on galère tous autant », précisent en chœur les trois jeunes femmes, qui souhaitent aussi aborder les domaines de la croyance et de la spiritualité. Le thème sera « Astrologie, religion, ésotérisme : pourquoi on cherche tous des réponses quelque part ? »

Au programme aussi : Thread Horreur & True Crime où elles aborderont "une affaire mystérieuse, un cold case fascinant ou une histoire flippante pour clôturer la semaine en beauté (ou en stress)".



Mais Emma, Joséphine et Laurie nous expliquent pourquoi au-delà de la ligne éditoriale de leur podcast, il faut regarder " CaféFleurs" .

"Parce qu’on pose sur la table les vraies questions que tout le monde se pose, sans se prendre trop au sérieux. Entre discussions engagées, réflexions existentielles et anecdotes du quotidien, CaféFleurs est un podcast qui mélange profondeur et autodérision.

Bref, un podcast où on réfléchit, on débat, on rigole, et parfois, on frissonne un peu aussi…"