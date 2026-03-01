Bastia - C'est la deuxième édition de « Poésie vaincra »

« Nous avions lancé l’idée il y a deux ans de Poésie vaincra avec l’envie simple d'entendre de la poésie et de donner l'occasion aux gens de l'entendre et de la dire s'ils en ont envie. L’an passé malheureusement pour raison de santé nous n’avions pu l’organiser » explique Jacky Le Men. Le rendez-vous des poètes aura bien lieu cette année, à Bastia, sur deux vendredis dans le coquet salon de l’hôtel Central, rue Miot. Deux soirées et deux thèmes (entrées libre).
La première ce vendredi 13 : La poésie acoustique. «Poésie acoustique car il y aura un petit micro pour mieux entendre les personnes qui liront les textes. On est dans une forme très simple, très directe d'un lecteur et des auditeurs » souligne Jacky Le Men. Le vendredi 20 on passera à une poésie … électrique. «Les interventions seront un peu plus nerveuses avec des bandes-son, des instruments, quelque chose d'un peu électronique, électrique, un peu plus expérimental ».
Côté intervenant… De l’éclectisme avec les Slameurs bastiais et des auteurs tels Henri-Étienne Dayssol, Stéphanu Cesari, Antoine Graziani, pour ne citer qu’eux, mais aussi des personnes qui viendront déclamer pour la première fois. «Ce sont des soirées ouvertes, sans thème, carte blanche aux gens qui viennent. Une 3e soirée pourrait même être programmée en cas de succès ». Amis de la poésie…
La première ce vendredi 13 : La poésie acoustique. «Poésie acoustique car il y aura un petit micro pour mieux entendre les personnes qui liront les textes. On est dans une forme très simple, très directe d'un lecteur et des auditeurs » souligne Jacky Le Men. Le vendredi 20 on passera à une poésie … électrique. «Les interventions seront un peu plus nerveuses avec des bandes-son, des instruments, quelque chose d'un peu électronique, électrique, un peu plus expérimental ».
Côté intervenant… De l’éclectisme avec les Slameurs bastiais et des auteurs tels Henri-Étienne Dayssol, Stéphanu Cesari, Antoine Graziani, pour ne citer qu’eux, mais aussi des personnes qui viendront déclamer pour la première fois. «Ce sont des soirées ouvertes, sans thème, carte blanche aux gens qui viennent. Une 3e soirée pourrait même être programmée en cas de succès ». Amis de la poésie…
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