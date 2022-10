Bastia : Beau succès pour le vide-dressing de "La Valerina" et de "l'Asso 2020"

Pari gagné pour les organisateurs Ghislaine Ferri (asso 2020) et Valérie Pucci (@La Valerina Lady Vintage). Sur place pour le quidam : vêtements, bijoux, accessoires, lunettes, chaussures, maroquinerie... Un beau moment de partage aussi car c’est une des priorités des deux associations. Une action écologique également en provoquant le recyclage. Fortes du succès de cette 1ère, nos deux dynamiques animatrices ont décidé de rééditer cette opération aux changements de saison, en avril et octobre 2023.

En attendant Ghislaine et Valérie ont des projets chacune de leurs côtés. Moments de partage entre femmes pour Valérie, soirées sur le thème des voyages avec Ghislaine.



Ainsi le samedi 5 novembre à partir de 19h, à la salle polyvalente de Lupino, l’Asso 2020 nous emmènera en Amérique. Au programme spectacle de danse, DJ, petite restauration dans une ambiance et une déco vintage. « Notre but principal est de lutter contre l’isolement des personnes de toutes catégories sociales, de tous âges. On se veut un lien entre elles » souligne Ghislaine. « Noël se voudra aussi un moment d’entraide, de partage, de fête entre tous » ajoute-t ’elle avec un clin d’œil. On n’en saura pas plus pour l’instant, mais de belles surprises il y aura.