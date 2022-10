Bastia : Arte Mare nous offre "La Grande Magie" pour ses 40 ans

Ce film « La Grande Magie » vient tout juste d’être monté et après Deauville c’est Bastia qui en a la primeur avant de sortir en salle en février 2023.

« Ce film est tiré de la plus grande pièce de l’auteur Italien Eduardo De Filippo, La Granda Magia » explique sa réalisatrice Noèmie Lvovsky présente à Bastia pour ces 40 ans d’Arte Mare.





Un évènement, un honneur pour le festival que d’accueillir une telle personnalité du 7ème Art, disponible et souriante. Tour à tour réalisatrice, scénariste, actrice, elle a été notamment nommée une fois au César de la meilleure actrice (2013 Camille Redouble), une fois à celui du meilleur réalisateur (2013 Camille Redouble) et sept fois à celui de la meilleure actrice dans un second rôle.

Tantôt devant la caméra, tantôt derrière, tantôt les deux, Noémie est une … magicienne de la toile.





Avec « La Grande magie », elle nous régale encore.

« France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un spectacle de magie distrait les clients désœuvrés. Marta, une jeune femme malheureuse avec son mari jaloux, accepte de participer à un numéro de disparition et en profite pour disparaître pour de bon. Pour répondre au mari exigeant le retour de sa femme, le magicien lui met entre les mains une boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. Cependant il ne doit l’ouvrir que s’il a absolument foi en elle, sous peine de la faire disparaître à jamais. Le doute s’installe alors chez Charles… ». Voilà pour le synopsis.





« Cela fait plus de 14 ans que j’ai ce film en tête » souligne N. Lvovsky. « Quand j’ai vu la pièce pour la première fois, il y a 14 ans, j’ai eu le coup de foudre et pourtant c’était très différent des textes de Tchekhov ou de Musset que j’adore. En fait j’ai cru qu’elle avait été écrite pour moi seule ! Et pourtant je n’étais pas née lorsque l’auteur l’a écrite. Après « Camille Redouble » et « Demain et tous les autres jours », l’envie de faire ce film est revenue très fort. J’en ai fait une adaptation libre car avec ce film on sort de la pièce, une comédie musicale. En fait c’est le croisement entre deux chemins : le désir de porter au cinéma la pièce et de faire chanter et danser des acteurs qui à la base ne sont ni chanteurs ni danseurs. Avec des chorégraphies simples qui s’inspirent des mouvements du quotidien»





Le casting est à la hauteur avec Denis Podalydès, Judith Chemla, Sergi López , François Morel, Rebecca Marder, Damien Bonnard, Jean-Luc Bideau…

« J’ai tout de suite pensé à Denis Podalydès pour le rôle de Charles. Non pas parce qu’il avait joué le rôle sur scène mais parce que c’était pour moi une évidence. Je connais Denis depuis longtemps et j’ai déjà travaillé à plusieurs reprises avec lui. Quand je lui ai proposé il a hésité car disant ne pas savoir chanter. Il a relevé le défi. Et c’est beau car c’est incarné. Ensuite il y a eu Judith que je connais depuis longtemps aussi puisque j’ai fait plusieurs films avec elle. J’avais envie de la voir en couple avec Denis, je voulais la voir chanter et danser. Il y a aussi François Morel, Sergi López , François Morel, Rebecca Marder, Damien Bonnard, des comédiens que j’aime et qui ne sont venus parfois que pour une scène ou deux ».





Le temps de se poser quelques heures à Bastia et notre hôte de charme repartira pour d’autres projets.

« J’avoue que je me sens aussi bien devant que derrière la caméra et j’ai envie de continuer à faire les deux. Je sors tout juste de ce film mais j’ai déjà des projets en tant qu’actrice. En ce moment je lis beaucoup, je prends des notes pour me remettre sur un scénario »

Le Festival Arte Mare ?

« Faire vivre un festival dans la durée c’est à saluer. Ses organisateurs proposent une belle programmation. Et puis j’avoue être bien ici. Je suis très attachée à Bastia et la Corse qui est une région sublime »