Bastia : Arte Mare clôture sa 37e édition

« Papicha ! » c’est le cri du cœur qu’a poussé le jeune public du plus vieux Festival de cinéma de Bastia. En récompensant le formidable film de Mounia Meddour, le Jury Jeune ne s’est pas trompé. Ils ont voulu saluer ce vent de liberté, de féminisme mais aussi de contestation contre les dogmes et toute forme de répression qui souffle dans ce premier long métrage. Papicha raconte le parcours de Nedja, jeune étudiante dans l’Alger des années 90, passionnée de stylisme. Il vient d’être interdit de diffusion dans son propre pays. Tout un symbole, également salué par le prix du public de cette 37e édition du festival méditerranéen.

Le jury a attribué son grand prix à It Must Be Heaven d’Elia Suleiman, déjà récompensé à Cannes. A l’opposé de l’énergie dévastatrice de Mounia Meddour et de ses jeunes actrices, le réalisateur palestinien continue lui aussi sa lutte avec son habituelle nonchalance, son ironie et ce regard si drôle et à la fois si tragique sur le monde qui l’entoure. Un voyage qui emmène Elia Suleiman de Paris à New-York, à la recherche d’une nouvelle terre d’accueil après avoir quitté sa Palestine natale.



La veille, le jury des films corses avait récompensé Féeroce de Fabien Ara pour les courts métrages et Incertains Voyages d’Anne de Giafferri pour le documentaire tandis que Aiò Zitelli de Jean-Marie Antonini et La Nuit est là de Delphine Leoni obtenaient ex-aequo le prix Hors Les Murs.



A l’issu de la remise des prix, Mohamed Hamidi venait présenter son nouveau long métrage, Une Belle Equipe, un film choral autour d’une équipe de football féminine improvisée et bien décidée à sauver le club de leurs maris. L’occasion de terminer dans la joie et la bonne humeur cette 37e édition du Festival du film méditerranéen de Bastia.



Palmarès complet :

• Prix du court métrage corse : Féeroces de Fabien Ara

• Prix du film documentaire corse : Incertains Voyages d’Anne de Giafferri

• Prix Hors les Murs ex-aequo : Aiò Zitelli de Jean-Marie Antonini et La Nuit est là de Delphine Leoni

• Prix du film des écoles de cinéma de Méditerranée : The School Bus de Ramazan Kiliç



• Prix Ulysse (littérature)

- 1ère œuvre pour Isabelle Mayault

- Ensemble de l’œuvre pour Jean-Noël Pancrazi et Jean-Marie Blas de Roblès



• Prix des voyageurs Air France thématique : Espion(s) de Nicolas Saada

• Prix Pass Cultura : Papicha de Mounia Meddour

• Prix RCFM Petru Mari : It must be heaven d’Elia Suleiman

• Prix du public MGEN : Papicha de Mounia Meddour

• Grand Prix Arte Mare Negroni Voyages : It must be heaven d’Elia Suleiman



Projection au cinéma Le Régent de Bastia des films primés à Arte Mare :

• Papicha de Mounia Meddour précédé de Féeroces : dimanche 13 octobre à 14h

• It must be heaven d’Elia Suleiman précédé de The School Bus de Ramazan Kiliç : jeudi 17 octobre à 19h