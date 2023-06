Bastia : Appel au rassemblement avant le procès, ce jeudi, de deux militants nationalistes

Les deux militants de Corsica Libera et Ghjuventù Libera interpellés mercredi à Bastia pour des violences à l'encontre de forces de l'ordre qui ont eu lieu la veille devant le Palais de justice dans le cadre d'une manifestation en soutien à deux autres jeunes militants nationalistes interpellés p our des faits concernant les manifestations populaires qui ont suivi l’agression mortelle d'Yvan Colonna, seront jugés ce jeudi 8 juin en comparution immédiate au tribunal.Sur les réseaux sociaux, le mouvement des jeunes indépendantistes Ghjuventù Libera appelle au rassemblement devant le palais de justice à 14 heures "Nous le disons, nous serons toujours là pour lutter encore plus fort pour nos frères !!Nous avertissons le juge et la justice française que si l’apaisement n’a pas lieu, la lutte sera plus forte chaque jours." lit-on dans le post.Deux rassemblement de soutien aux deux militants ont eu lieu ce mercredi à midi puis à 18 heures devant le commissariat de Bastia.