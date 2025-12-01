Bastia - Alain Ronze promu Officier du Mérite Maritime

Toutes nos félicitations au récipiendaire.

Avec 33 ans de carrière dans la Douane maritime, Alain Ronze a déroulé l’ensemble de son parcours au service de la douane maritime, dont de nombreuses années sur les vedettes garde-côtes de Bastia. Il a notamment servi 17 ans sur la vedette garde-côtes DF 26 Libecciu, qu’il a commandée pendant dix ans, avant d’être affecté comme officier durant sept ans sur le patrouilleur des douanes DFP3 Jean-François Deniau, dont il a assuré le commandement pendant quatre ans.Il a pris part, pour le compte de l’agence Frontex, à plusieurs missions en Grèce, Italie et Espagne, contribuant au sauvetage de plus de 1 000 personnes. Très attaché à la transmission, il a également organisé des sorties éducatives pour les élèves et étudiants du lycée Paul-Vincensini, leur faisant découvrir les métiers de la douane terrestre et maritime, des initiatives qui ont suscité de nombreuses vocations.Mme Christiane-Colomba Jacquouton a souligné, à cette occasion, « avoir eu d’autant plus de plaisir à lui remettre cette croix, en tant que présidente de la section Corse de la Fédération nationale du Mérite Maritime et de la Médaille d’Honneur des Marins, récemment promue commandeur du Mérite Maritime, qu’il avait participé, avec les marins de la vedette DF 26 Libecciu, aux projets d’actions éducatives maritimes que j’organisais pour les élèves et étudiants du lycée Paul-Vincensini, ainsi qu’au baptême des deux vedettes de sauvetage en mer de Saint-Florent, les SNS 126 et 165 ».Déjà chevalier du Mérite Maritime depuis 2017 et titulaire de la Médaille des Douanes depuis 2021, Alain Ronze voit ainsi sa carrière une nouvelle fois honorée.