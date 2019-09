Bastia, Ajaccio et Figari dans le top 10 des villes où on a loué le plus de voitures cet été

Rédigé par La rédaction le Mercredi 4 Septembre 2019 à 13:35

L’été n’est pas encore fini mais l’heure est au bilan pour Carigami, site comparateur de location voiture, qui dresse un panorama des destinations françaises et mondiales dans lesquelles les Français ont loué le plus de voitures entre le 18 juin et le 18 août 2019.

On y aperçoit une stabilité depuis 2017, avec en tête la France comme pays le plus plébiscité, suivie des Etats-Unis et de l’Italie.

La Corse est très sollicitée, avec trois destinations dans le top 10 : Ajaccio (2ème), Bastia (3ème) et Figari (6ème).

L'actualité | Politique | Football | Sports | Culture | PAROLES | I santi | L'anniversari | Diaspora | iPhone | Avis de décès | Carta Bianca | A Table ! Les recettes des lecteurs | Les insolites de l’été | Tocc’à voi