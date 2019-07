Bastia : « Action cœur de ville » au quartier du Bon Pasteur

Ce quartier, entre nature et cœur de ville, site de caractère, s’étend sur quelque 2770 m2, offrant une vue panoramique sur le Vieux-Port et la Citadelle. Cette démarche est inédite et à destination des groupements professionnels, investisseurs, concepteurs et exploitants appelés donc à proposer une opération créative, innovante pour ré-enchanter ce lieu.



Les candidats ont jusqu’au 28 octobre 2019 pour déposer leur candidatures. En novembre, une sélection sera opérée, puis en avril un jury pluriel (Ville, CAB, Etat, architectes …) choisira 3 candidats. En mai l’équipe lauréate sera désignée.

« Nous souhaitons des projets à dominante culturelle, dans le sens large » explique Emmanuelle De Gentili, adjointe au maire de Bastia, déléguée à la politique de la Ville, au renouvellement urbain et à la vie de quartiers, en charge des affaires européennes et internationales. « C’est un projet qui vient compléter les projets Mantinun, Gaudin, citadelle avec trois facteurs primordiaux : le culturel, le numérique et l’inclusion sociale. A la vente du lieu au porteur du projet, nous penchons actuellement plutôt sur un bail emphytéotique. Ce projet vise à réinventer le lieu, relancer l’activité du centre ancien en évitant la spéculation qui peut être grande sur ce site. Des réunions ont déjà eu lieu avec les riverains qui dénoncent aujourd’hui un quartier abandonné.»

« Aujourd’hui le lieu est déserté, squatté, peu sécurisé. Aussi en attendant que ce projet soit réalisé, dans deux ans, la mairie va entamer des travaux de nettoyage et de sécurisation des lieux » ajoute Emmanuelle De Gentili. Partie prenante du projet, l’Etat. «Il s’agit là d’un projet de qualité, cohérent avec les autres opérations en cours. La richesse de ce projet c’est la revalorisation du patrimoine » indique de son coté François Ravier, préfet de Haute-Corse.

CNI a recueilli les explications de François Ravier et d’Emmanuelle De Gentili…