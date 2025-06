Bastia : « A Rimigna » crée l'évènement à A Casa di e lingue

« C’est une pièce de théâtre pensée comme une communion » souligne Vannina Bernard-Leoni, du collectif Luciola qui a travaillé sur cette pièce. « Un peuple qui se retrouve, comme une famille autour d’un banquet. Un peuple qui se souvient de son histoire et de ses drames mais sait affirmer sa vitalité et son envie de continuer à exister. Una pezza induve si mischjanu voce, lingue, balli, canti è musiche».





.« A Rimigna est une pièce mythique du Riacquistu » explique Vannina. « Elle a été créée en 1974 à l’occasion des 200 ans du procès des Niulinchi, écrite et mise en scène par Teatru corsu di Ricerca, la compagnie portée par Dumenicu Tognotti rebaptisée ensuite Teatru Paisanu. Saluée par un succès public et critique, A Rimigna sera vite considérée comme un marqueur mais ne sera pourtant pas jouée plus de 5 fois ».

C’est en 2024 que le Collectif Luciola, souhaitant la transmettre à une nouvelle génération de comédiens, de danseurs et de musiciens décide de réveiller cette œuvre majeure de l’histoire culturelle corse.





Le contexte de la pièce

« Après la bataille de Ponte Novu, et donc l'annexion de la Corse à la France en 1769, la révolte gronde en Castagniccia et dans le Niolu où 400 hommes décident de prendre les armes » rappelle Vannina Bernard-Leoni. « Alors qu’emprisonnements, pendaisons, mises à sac des villages se succèdent les insurgés du Niolu décident de passer à l'action en attaquant les troupes militaires françaises. Le 21 juin 1774, trahis, les Niulinchi sont encerclés et faits prisonniers. S’ensuivent interrogatoires, tortures, menaces sur les familles... Lors de procès expéditifs sans avocat, sans lois, sans règles, 52 prisonniers sont condamnés à être enfermés à vie au bagne de Toulon. 11 autres seront pendus pour l'exemple. Parmi eux, un enfant de 15 ans : Marcu Maria Albertini. Les pendaisons ont lieu le 23 juin 1774, à Corscia ».





C’est à partir des recherches de François Flori sur ce tragique épisode de l'histoire de la Corse, que Dumenicu Tognotti (Teatru Corsu di Ricerca) décide de créer une pièce. Le texte écrit sous la houlette de Saveriu Valentini, complété par Rinatu Coti, emprunte à la poésie et à l’anthropologie. Après une représentation à l’Università d’Estate di Corti, la pièce tourne à Pigna, Santa Maria Sicchè et Corscia, « Hélas, malgré un gros succès populaire et critique, la pièce ne sera jamais plus jouée » déplore Vannina Bernard-Leoni.





Sous la direction artistique d’Océane Court-Mallaroni, le texte de Saveriu Valentini, Rinatu Coti et Dumenicu Tognotti a été adapté et une nouvelle mise en scène a été mise en place. Après une représentation anniversaire à Corscia, au cœur du Niolu, le 23 juin 2024, la pièce sera jouée à Bastia ce vendredi 20 juin, dans la cour d’A Casa di e Lingue.





Un évènement à ne pas manquer