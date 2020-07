Bastia : 7 auteurs attendus à la 4ème édition de Libri Mondi

«Il était important pour nous de clarifier dès aujourd’hui la situation par rapport à la crise sanitaire que l’on connait, clarifier pour le public mais aussi pour nos partenaires» a expliqué Sébastien Bonifay, président de l'Association Libri Mondi. «Notre festival littéraire a un fonctionnement léger donc on peut le programmer sans grands risques. Aujourd’hui les 7 auteurs nous ont confirmé leur venue. Cette édition aura une couleur très sociale, mais ce n’était pas spécialement voulu au départ. Nos goûts se sont portés sur ces auteurs, ces livres, peut-être inconsciemment ».





Les 7 auteurs

Pour Mattea Lacave, adjointe au maire de Bastia, déléguée à la culture, «nous sommes ravis de continuer le chemin avec eux malgré les contraintes. Nous leur avons renouvelé notre soutien financier et logistique car c’est un évènement attendu et que nous voulons, malgré la crise, maintenir le lien culturel »



Les organisateurs Sébastien Bonifay, Angélique Hairay, Dominique Mattei, Ange-Toussaint Pietrera, Maria-Serena Brasseur Richiardi, Bénédicte Giusti, François-Xavier Dianoux Stefani, Patrick Vignol ont donc confirmé ce jeudi la présence à Bastia de : Marion Brunet, Rebecca Lighieri, Nicolas Mathieu, Frédéric Paulin, Richard Morgiève, Jean-Marc Graziani (le régional de l’étape) et Valerio Varesi.



«Nicolas Mathieu vient de publier un roman social sur l’adolescence : Leurs enfants après eux » souligne Bénédicte Giusti. «Un roman sur la détermination sociale à la manière d’un Zola mais qui ne sacrifie pas le fond à la forme ».

« Avec Marion Brunet, on reste dans l’adolescence » poursuit S.Bonfifay. «Vanda, c’est le titre, est un roman noir, grand prix de la littérature policière, une histoire d’une grande intelligence »



Et les organisateurs de présenter un à un les invités de cette édition 2020 : L’Italien Valerio Varesi avec "Or, encens et poussière", un roman noir !



Frédéric Paulin, auteur d’une trilogie sur le terrorisme international qui prend naissance lors de la guerre d’Algérie pour finir avec les attentats de 2015 à Paris. «La guerre est une ruse », « Prémices de la chute » et « La fabrique de la terreur », des polars mélangeant critique sociale et chronique policière.



Rebecca Lighieri, « Il est des hommes qui se perdront toujours ». Un livre qui nous plonge dans les quartiers nord de Marseille dans les années 1990, un roman qui se veut tout à la fois poétique, irrévérencieux, drôle. «Elle se fiche complètement des codes et des étiquettes » souligne S.Bonifay qui précise encore que Rebecca Lighieri est un pseudo sous lequel se cache l’auteur de nombreux livres : Emmanuelle Bayamack-Tam.



Richard Morgiève : «C’est une légende » s’enthousiasme S.Bonifay. « l écrit depuis 40 ans ! Il écrit aussi pour le théâtre, le cinéma. Son livre intitulé Le Cherokee est plutôt déstabilisant au départ, un roman qui se déroule aux USA mais il y a aussi de la poésie».





Enfin, Jean-Marc Graziani, le bastiais. «De nos ombres est le titre de son premier roman» commente B. Giusti, «mais qui n’a pas les défauts d’un premier roman. Le décor a pour cadre Ficaghjola, dans les années 50, mais l’auteur évite soigneusement les clichés, ce n’est pas un roman sur la Corse. L’histoire d’un gamin qui a un don. Le style est classique, avec du lyrisme et des métaphores. On y trouve plusieurs histoires qui se recoupent »

Vivement septembre !







INFO ++

Jardins suspendus du musée de Bastia de 15h30 à 20h – Entrée libre et gratuite.



**Cità di Bastia - Collectivité territoriale de Corse - Biere Pietra - Musée de Bastia / Palais des Gouverneurs - L'Obs - France Bleu RCFM - VITO CORSE - Domaine & Maison Marengo - Librairie A Piuma Lesta - Joëlle Losfeld - Actes Sud - Agullo Editions - Éditions Albin Michel - P.O.L.