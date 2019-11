Bastia : 5 ans de prison ferme pour avoir mis le feu à la porte de l'appartement de son ex compagne

Les faits qui sont reprochés à cet homme de 43 ans, de nationalité marocaine, remonte au 8 Novembre au soir.La mobilisation d'une vingtaine de pompiers avait été nécessaire pour venir à bout des flammes qui s'étaient développées au deuxième étage.Mais ce soir-là on était passé près d'une catastrophe. C'était, en tout cas, le sentiment qui prédominait parmi les sauveteurs qui ont réussi à éteindre la porte en feu, et qu'a également perçu la direction départementale de la sécurité publique de la Haute-Corse en ouvrant, immédiatement, une enquête pour tenter de déterminer l'origine des flammes.Selon les constatations effectuées sur place elle ne pouvait être que criminelle : des vêtements avaient été enflammés devant la porte, qui a fini elle aussi par prendre feu, d'un appartement occupé par une mère de famille et ses trois enfants.Le témoignage de cette femme de 38 ans, allait permettre à l'enquête de progresser très rapidement. L'auteur, présumé, de l'incendie a, effet, été aussitôt identifié " A travers l'œilleton de la porte j'ai vu mon ex compagnon s'enfuir" a affirmé la mère de famille aux policiers.Rapidement interpellé et placé en garde à vue l'homme âgé de 43 ans, jugé mardi en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Bastia, a écopé mardi de 5 ans d'emprisonnement ferme avec mandat de dépôt à l'audience.Il a été également condamné à une suspension des droits civiques et civils pendant trois ans.