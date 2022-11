Bastia : 4 jeunes corses s’engagent dans l’armée

Ils se prénomment Petru-Santu, Louis, Simon et Habona et ont entre 18 et 23 ans. Ce jeudi 3 novembre consistait en la dernière étape de leur parcours d’engagement avec la signature de leur contrat engagement militaire.





« La démarche comprend 6 étapes » explique l’adjudant-chef Olivier Tresserre, chef du CIRFA, Centre d'Information et de Recrutement des Forces Armées, de Bastia. « La 1ère étape pour le jeune, de 17 ans et demi à 32 ans, est de pousser la porte de nos bureaux ou de se connecter sur notre site. On les aide alors grâce à un programme d’entrainement à bien préparer la suite, aussi bien physiquement qu’intellectuellement. Lors de la 2ème étape la filière et le projet sont affinés. On procède ensuite à une évaluation sur 3 jours à Lyon. Evaluation médicale, physique et intellectuelle. Lors de l’étape 4, en commission, on oriente les jeunes selon leurs résultats. En phase 5, la commission fait ses choix et l’étape 6 est celle d’aujourd’hui, la signature de l’engagement, entre 3 et 5 ans, et le départ. Nous recensons environ 120 visites par an, 80 dossiers sont ouverts pour à l’arrivée, environ 35 contrats signés».





Aux côtés du lieutenant-colonel Philippe Grosjean, délégué militaire départemental adjoint de la Haute-Corse, d’Olivier Tresserre et de son adjoint au CIRFA, l’adjudant Éric Campana, les 4 jeunes sont déjà au garde à vous dans les salons de la préfecture à l’arrivée du préfet de Haute-Corse Michel Prosic et de Yves Dareau, le secrétaire général de la préfecture.







« Je suis ravi de vous accueillir dans la Maison de la République » leur déclare le préfet. « Fier aussi de vous car vous vous engagez au service de la Nation et de vos concitoyens. L’engagement, c’est l’essence même qui fait un militaire. Vous rejoignez ce qui fait l’image et la fierté de la France. L’armée c’est l’engagement au service des autres, la solidarité, ce sont aussi des valeurs humaines, d’exemplarité. Autre élément important, c’est la formation que vous allez recevoir et qui vous permettra un jour de rebondir facilement dans la vie civile. Soyez remerciés ainsi que vos familles ».

Après le discours, nos 4 jeunes sacrifient à la signature officielle.





Habonha, de Calvi, 18 ans, rejoindra dès mardi l’Ecole Nationale des Sous-Officiers d’Active à Saint-Maixent en tant que maintenancier des matériels terrestres. « Mon beau-père a été longtemps légionnaire. Ça a sans doute joué. J’ai soif de voyages, de sport et d’aventures. Vivre en communauté est aussi motivant »

Petru-Santu, de Borgo, s’engage lui pour 5 ans au 13ème Bataillon de Chasseurs Alpins de Chambéry en tant que combattant de l’Infanterie. « J’ai choisi cette voie qu’est l’armée pour servir la nation, mon pays, pour le sport aussi. J’attends des choses dynamiques et je me prépare depuis 3 ans »

Simon, 23 ans de Travu, rejoint lui aussi Chambery. Il s’engage pour 5 ans. « L’armée c’est une vie, celle que je souhaite ».

Enfin, Louis du Niolu, 18 ans, s’engage pour 3 ans au 1er Régiment de Hussards Parachutistes de Tarbes en tant que combattant de la cavalerie blindée. « J’aime l’aventure, la vie sportive. Je vais trouver un métier dynamique et servir mon pays ».