Bastia : 300 personnes à la marche solidaire pour Armelle

Ils étaient près de 300 ce dimanche matin à avoir répondu à l'appel de l'association Armelle pour participer à la troisième édition de la marche en la mémoire d'Armelle Carnasciali, une jeune femme qui exerçait son métier d'assistante maternelle avec joie et passion et qui a été emportée en 2016 par un cancer.



Pour cette épreuve de marche à pied, qui faisait 4 km à travers les rues du centre-ville, pas de chronomètre. L'objectif n'était pas de réaliser une performance, mais bien de récolter des fonds pour soutenir l'association en s'amusant.



L’argent récolté pendant la course sera destiné à l'association Armelle qui aide les enfants et les jeunes malades jusqu'à 20 ans, prioritairement lors d'hospitalisations, et quelle que soit leur pathologie. Une vraie bouffée d'oxygène après deux années marquées par le Covid et pratiquement sans rentrée d’argent.