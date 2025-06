Bastia : 2 000 élèves réunis pour le championnat scolaire d’échecs de Haute-Corse

2 000 : c’est le nombre de joueurs qui ont participé ce jeudi à la 24e édition du championnat scolaire d’échecs de Haute-Corse. Organisé sur la place Saint-Nicolas à Bastia, ce tournoi réunit plus de 80 classes issues de 26 écoles du département, comme Biguglia, Corte, Monticello, Pietranera ou encore Venaco-Riventosa. Pour les organisateurs, c’est surtout l’occasion de mettre en place une grande fête sportive et éducative. “Aujourd’hui, c’est la grande fête des échecs, et tous les enfants sont présents pour cette raison. C’est aussi la récompense du travail qu’ils ont effectué tout au long de l’année. On voit des élèves qui viennent de toute la Haute-Corse avec leurs enseignants et leurs accompagnateurs. Ils sont scolarisés du CE1 au CM2, et c’est vraiment quelque chose d'extraordinaire”, explique Akkha Vilaisarn, président de la ligue corse des échecs.





Sous le chapiteau dressé pour l’occasion sur la place Saint-Nicolas, 600 échiquiers ont été installés, avec des pièces empruntées à travers toute la Corse. Répartis par équipes de quinze, les élèves s’affrontent tour à tour tout au long de la journée. Chaque partie dure environ 15 minutes, et si aucun joueur ne réussit à faire échec et mat à la fin du temps imparti, le vainqueur est désigné en comptant les points obtenus grâce aux pièces capturées. “Un pion vaut un point, un cavalier ou un fou vaut trois points, une tour vaut cinq points et une dame vaut dix points. Il faut aussi que trois points minimum séparent les deux joueurs pour pouvoir désigner un gagnant”, détaille Akkha Vilaisarn.





Un outil pédagogique





Pour se préparer à ce grand tournoi, les élèves ont bénéficié d’une heure d’entraînement par semaine dans leurs écoles. “L’enseignement commence dès le CP, et parfois même dès la grande section de maternelle. Des formateurs de la ligue se rendent dans les écoles, et les enfants aiment bien, ils apprennent très vite à cet âge-là. Étant donné que nous avons beaucoup de demandes, nous avons également mis en place une formation pour les professeurs des écoles, qui a commencé avec certains enseignants de Balagne. Je suis très optimiste, on voit que certains professeurs ont appris à jouer quand ils étaient petits, et ils vont maintenant contribuer à l’apprentissage de leurs élèves”, indique Akkha Vilaisarn.





Le président de la ligue corse des échecs indique que le but n’est pas de former des champions, mais bien de leur apprendre à jouer en leur transmettant des valeurs. “Notre stratégie est de leur apprendre les règles de base, mais nous ne cherchons pas à faire des champions. Les échecs restent un outil socio-éducatif pour apprendre aux enfants à s'opposer tout en se respectant. Nous cherchons à ce qu’ils grandissent avec des valeurs sportives, comme c’est le cas pour le football, le tennis, l’athlétisme, ou bien d’autres sports. Les échecs leur apprennent à se canaliser, à se poser et à réfléchir avant d'agir. En ce sens, nous contribuons à faire d’eux de meilleurs citoyens pour la Corse. C'est aussi pour ça qu’il est important de commencer dès qu'ils sont petits.”





Pour autant, en regardant les parties se dérouler, Akkha Vilaisarn constate que les futurs champions sont peut-être parmi eux. “Si vous prenez l'exemple de notre porte-étendard, le grand maître Marc’Andria Maurizzi, qui a été champion du monde, il a appris à jouer ici, à l'école de Toga, quand il était en CE1. Ça lui a plu et il a poussé les portes d’un club. Avec l’enseignement à l’école, on fait connaître les échecs aux enfants, et pour les plus intéressés, on les aide à trouver un club pour s’entraîner et gravir les échelons. Mais notre travail le plus important reste de former le plus grand nombre d’élèves. Il y a 6 800 enfants qui jouent chaque année aux échecs, et en 25 ans, on a formé 50 000 personnes, c'est quelque chose d'énorme. Tout le monde, normalement, sait jouer aux échecs, ou en tout cas connaît les règles.”



Le tournoi s’est finalement conclu par la victoire de la Scola Corsa de Bastia pour les CE1, l’école Venturi de Bastia pour les CE2, et l’école Charpak de Bastia pour les CM1 et CM2. Mais au-delà de la compétition, c’est surtout l’esprit de partage qui a marqué cette journée. “Les enfants attendent ça avec impatience”, déclare Akkha Vilaisarn. “Ça reste une compétition, mais ils jouent avec d’autres classes. Ça permet aussi à la centaine de professeurs des écoles et d’accompagnants qui sont là de se croiser et de discuter. C’est vraiment une très bonne ambiance.”