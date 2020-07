Bastia : 1ère exposition d’août à la Galerie Noir et Blanc

Sur les murs de cette belle galerie des œuvres de Batti Manfruelli, Frets, Guy Paul Chauder, Michel Rinaldi et Isabelle Palenc, sans oublier les sculptures de Denis Chetboune.



Isabelle Palenc accroche des œuvres dépourvues d’ostentation, des œuvres toutes en nuance, où le regard du visiteur se perd à loisir.



Depuis plusieurs années, Guy Paul Chauder expose chez Jean de Merry à Los Angeles et, depuis 2010, travaille avec la Galerie Christine Park à Paris et Séoul. La Galerie de Grancy que dirigent Lara et Walid Hanna expose ses œuvres à Lausanne. I l a aussi exposé au Musée de Bastia.



Frets «fait exclusivement de la taille directe. Il a besoin de cette confrontation, de cette lutte avec la matière pour chercher la femme qui se cache dans le bloc »



On ne présente plus Batti Manfruelli qu’on dévore dans la presse insulaire depuis 1980. Il y croque la vie politique, économique, sociale … la vie tout court ! Ses productions vont du dessin de presse à la bande dessinée, en passant par l’illustration, l’affiche, la caricature, la sculpture et la publicité.



Michel Rinaldi. «Né en 1946 en Arles, Michel Rinaldi fut médecin dans une vie antérieure... Il est aujourd'hui sculpteur et musicien - les deux en amateur - ......... à visée thérapeutique ! »