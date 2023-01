Bastia : 16 nouveaux conseillers installés au Conseil de prud'hommes

Moins de temps de traitement des procédures, aussi grâce à un nouvel élan insufflé au Conseil des prud'hommes de Bastia avec ce renouvellement important. "A cause des démissions, il y a eu des absences à certains bureaux de jugement, ce qui a rallongé les délais, précise le président du Conseil bastiais. J'espère donc que cette année sera encore meilleure et qu'avec toutes ces arrivées, on va avoir une nouvelle envie de faire plus pour réussir à réduire ces délais pour les justiciables."



Cette année sera aussi l'occasion de mettre en application d'autres procédés pour encore accélérer les délais. "On va pouvoir appliquer les réformes avec les mises en état, pour lire un peu plus en détail les dossiers avant de les passer en bureau de jugement, afin de savoir si vraiment toutes les pièces ont été échangées entre chaque partie, détaille Ange-Paul Grimaldi. On espère que les avocats feront moins de renvois car une partie du délai y est souvent liée. Cette mise en état doit nous permettre de juger le dossier avant sur le fond."



Même si "l'activité économique n'a pas été florissante cette année", le nouveau président espère surfer sur la vague de la bonne saison touristique de 2022. "Ça devrait aller dans le bon sens", imagine-t-il.