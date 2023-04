Bastia : Julien Morganti fustige le bilan de la majorité municipale à mi-mandat

Principale figure d’opposition à Bastia, Julien Morganti a profité du week-end de Pâques pour s’attaquer à la majorité, et sa figure de proue Pierre Savelli, maire de la ville depuis 2016. « À mi-mandat, nous avons souhaité faire un point », explique celui qui avait cumulé près de 11 % des suffrages au second tour de la dernière élection, en juin 2020. « Nous avons construit un tract, qui va être distribué à tout Bastia, et qui va servir de support à nos actions. D’un côté, on a fait le bilan, en reprenant les programmes et les promesses de campagne de la majorité, et d’autre part, on a ajouté les réalisations que l’on aurait pu faire, nous, au cours des trois années passées. On veut aussi être dans une logique de proposition. »



Et alors que plusieurs nouvelles têtes du mouvement Un Futur pour Bastia ont été présentées à cette occasion, Julien Morganti a surtout axé son discours sur deux points : la gestion du quotidien et la vision à long terme. « On constate un manque de vision politique sur les grands projets de la part de la majorité. Il faut donner des perspectives », déplore Julien Morganti. « D’un autre côté, les carences sont aussi très importantes concernant le quotidien des Bastiais. Entre les problèmes de stationnement non résolus, la question de la propreté… Sans oublier une hausse très importante de la fiscalité avec, entre autres, la taxe d’ordure ménagère qui a augmenté de 50 %. »



Pour le leader du mouvement Un Futur pour Bastia, le constat actuel des problèmes de stationnement est un exemple parlant. « Ils avaient annoncé trois parkings, aucun n’a été réalisé dix ans plus tard. Nous avions proposé quatre parkings, et à leur place, deux auraient déjà été opérationnels, à Toga et Montesoro, pour continuer à piétonniser harmonieusement le centre-ville. »