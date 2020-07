Bastelicaccia. Une première naissance à domicile depuis 36 ans

"Le terme était prévu ce vendredi mais Monsieur Bébé voulait sans doute arriver en même temps que la comète ☄ ...

Une arrivée tonitruante après une soirée où je pensais juste avoir un peu trop mangé...

Vers 2h du matin tout se précipite, les pompiers et le SAMU arrivent in extremis, le temps de trouver comment m'installer sur le brancard et tenter de me faire sortir, le bébé arrivait dans le salon sur le brancard !

Le cordon a été coupé par son papa et posé sur moi en peau à peau. Nous avons ensuite enfin rejoint la maternité de l'hôpital d'Ajaccio. Clément est né à Bastelicaccia, cela faisait 36 ans que cela n'était plus arrivé et c'est un bébé calme et éveillé, étonnant comme sa venue au monde."