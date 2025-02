Bastelica : un randonneur égaré retrouvé sain et sauf dans la nuit

En vacances dans la région, l’homme était parti seul en randonnée dimanche lorsqu’il a cessé de donner des nouvelles. Inquiets, ses proches ont alerté les secours en fin d’après-midi, déclenchant une vaste opération de recherche.

Face à la situation, les sapeurs-pompiers de Corse-du-Sud ont déployé un dispositif d’ampleur sur la commune de Bastelica. L’opération de recherche a été compliquée par la nuit tombante et des conditions météorologiques délicates. Sur le terrain, sept sapeurs-pompiers du Secours Montagne GMSP 2A, accompagnés de trois pompiers du CIS Bastelica, d’un télépilote de drone et d’un maître-chien, ont parcouru la zone pour tenter de localiser l’homme. L’hélicoptère de la Sécurité civile a également été mobilisé pour survoler la zone malgré les difficultés nocturnes.



Finalement, vers 2 heures du matin, le randonneur a été retrouvé sain et sauf. Il avait réussi à atteindre des bergeries pour s’y abriter, ce qui lui a permis de tenir jusqu’à l’arrivée des secours.