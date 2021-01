Basile Boli en Corse : «Il faut une dotation spéciale pour le football corse»

- Quel bilan tirez-vous de votre visite en Corse ?

- Cette visite se termine avec beaucoup d’émotion, ici à Furiani. J’ai vécu en tant qu’acteur cette soirée tragique du 5 mai, j’ai été brancardier ce soir là. Lors de cette tournée sur l’île j’ai pu mesurer les problèmes du football amateur en Corse. Il faut vraiment qu’on s’en occupe. Dans le programme que je suis venu accompagner et présenter aux acteurs du football corse, je veux apporter ma contribution au foot amateur, faire une vraie réforme, profonde de celui-ci.





- Quels sont ces problèmes que vous évoquez ?

- Il y a beaucoup de problèmes sur le plan des équipements, des déplacements. Par exemple, un jeune corse qui veut passer des diplômes doit se rendre à Paris et cela coûte cher, au moins trois fois plus cher que pour un jeune du continent. Il faut donc déjà une dotation par rapport à ça et la Fédération doit prendre ses responsabilités. Par ailleurs les clubs corses ont un calendrier qui les fait se rendre sur le continent et cela aussi coûte très cher. Il nous faut anticiper, il faut une dotation spéciale pour permettre à ces clubs d’être beaucoup plus à l’aise financièrement. Il y a vraiment un problème de logistique qui coûte cher ici. Il y a vraiment des réformes en profondeur dans le foot amateur et dans le monde des éducateurs. Notre programme va apporter sur le plan matériel mais aussi social et éducatif. Des problèmes qui n’ont pas été relevés depuis pas mal de temps. Je fais partie d’une équipe qui va se présenter à la présidence de la FFF et je veux qu’on considère tous ces problèmes à leur juste valeur. Les résolutions qui doivent être prises à la Fédération doivent être très structurées.





- Les tensions sont nombreuses entre la Corse et Frédéric Thiriez …

- Je sors d’une réunion avec le collectif du 5 mai. On a eu une discussion franche. Je pense qu’il faut aller au-delà de sur quoi travaille le collectif. Ils font un très bon boulot. Il faut que le 5 mai soit dans la mémoire pendant une semaine du sport français. Il faut qu’il y ait une vraie pédagogie, une éducation par rapport à ce qui s’est passé. Aujourd’hui, Frédéric Thiriez n’a pas les moyens, c’est dans les mains de l’Etat. Mais en tant qu’acteur de ce 5 mai, je vais apporter ma contribution pour qu’on aille au-delà de ce que propose le collectif.