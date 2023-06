Baseball à Biguglia : Les Bulldogs de Bastia face aux Renards de La Vallée du Gapeau

« C’est un tournoi amical avec une équipe du Var que l’on connait bien puisqu’elle est déjà venue ici à plusieurs reprises » souligne Robert Pasqualini, le président des Bulldogs bastiais Champions de Corse depuis quelques semaines les Bastiais participeront la saison prochaine à un championnat de National 3. « Ce championnat se fait sous forme de plateaux et on rencontre des équipes du sud mais aussi de l’est et du nord de la France. Ça nous permet de nous aguerrir. En parallèle nous serons bien sûr en lice dans le championnat de Corse ». Un président bastiais donc plutôt heureux, d’autant que depuis 2 saisons des jeunes viennent renforcer l’effectif et assurer la relève.« Cette année nous avions 37 licenciés dont 15 jeunes qui évoluaient en championnat de Corse U12 et U15 ». Face à des Renards affutés, nos bulldogs corses leur ont donné une belle réplique ce samedi. La suite tout au long de ce dimanche au stade « planet » à Biguglia.Avis aux amateurs.