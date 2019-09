Base aérienne 126 de Ventiseri-Solenzara : La mort tragique d'un militaire de la gendarmerie de l'air

"Nous avons le regret de vous confirmer le décés d’un militaire affecté à la gendarmerie de l’air de la base aérienne 126 de Ventiseri-Solenzara.





L’ensemble du personnel de la base de défense s’associe à la douleur de sa famille et de ses proches et leur adresse leurs plus sincères condoléances.





Une enquête est diligentée en co-saisine entre la section de recherches de Corse et la section de recherches de la gendarmerie de l'Air"