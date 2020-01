Base aérienne 126 : Cérémonie commémorative du crash de 2 mirages III E '68

A l’issue de la cérémonie, les habitants de la commune ont partagé leurs souvenirs avec les membres de la famille Jacquemin et les militaires, autour d’un excellent buffet. L’émotion était palpable, monsieur le Maire, Paul-Jean Emmanuelli, a raconté dans son discours le souvenir de cette journée. Agé de 11 ans, il était sur la place du village lorsqu’il entendit les avions. Le colonel Olivier Ribette, commandant de la base aérienne 126 rappelle l’importance que l’Armée de l’air attache à la mémoire des aviateurs décédés en services aérien commandé.

Le 3 octobre 1968, l’armée de l’air a perdu dans les montagnes de la Castagniccia, deux pilotes expérimentés qui venaient s’entraîner avec leur escadron de chasse 2/13 ALPES sur le champ de tir de Diane. La mission sur la Corse aurait dû se terminer quelques jours plus tard. Mais à 16h05, deux Mirages échappent au contrôle radar et s’écrasent contre la paroi rocheuse. Les habitants de la commune de Piazzole se souviennent encore du fracas assourdissant du crash. Les recherches pour retrouver les pilotes s’organisent mais il n’y a plus d’espoir lorsque dans la soirée les débris des 2 aéronefs sont localisés. Le lieutenant Perenne avait 27 ans, il était célibataire. L’adjudant Jacquemin, également âgé de 27 ans, était marié et père d’un enfant de 3 ans, Jean-Cédric.51 ans après, ce dernier tenait à faire le déplacement pour assister à cette cérémonie.