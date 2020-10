Bars, piscines, gymnases, salles de jeux et de sport vont fermer pendant le couvre-feu en Haute-Corse

​

Le préfet de la Haute-Corse souligne que l’ensemble de ces mesures feront l’objet de contrôles renforcés et que des sanctions systématiques seront prises :

- la première infraction est passible de 135€ d’amende (majorée à 375€ en cas de retard de paiement) ;

- la seconde dans les 15 jours est passible de 200€ d’amende (majorée à 450€ en cas de retard de paiement) ;

- la troisième sur une période d’un mois constitue un délit et est passible d’une peine de prison de 6 mois et d’une amende de 3750€.



Pour assurer que chaque patient qui en a besoin puisse être correctement pris en charge par notre système hospitalier, et éviter que des mesures complémentaires, qui seraient encore plus dramatiques pour notre économie, ne soient prises, il faut que chacun applique pleinement ces règles et observe la plus grande prudence dans ses interactions sociales.

Toutes les questions relatives à la crise sanitaire peuvent être posées à la préfecture via l’adresse : pref- covid19@haute-corse.gouv.fr.