Barrettali met le cédrat à l’honneur ce jeudi

Après Ogliastru au mois de mai, c’est au tour de Barrettali d’être à l’honneur dans le cadre des journées « Evviva u Capicorsu », une initiative portée par l’Office de tourisme de la communauté de communes du Cap Corse, en lien avec les mairies et associations locales.



Cette nouvelle journée, intitulée « Alimea è Musica », débutera à 9h30 sur le parvis de l’église Saint-Pantaléon. Elle proposera au public une exploration autour du cédrat – produit emblématique du Cap Corse – et de la musique, dans un esprit de valorisation du patrimoine local.



Conçues comme un cycle d’événements culturels itinérants, les 18 journées « Evviva u Capicorsu » visent à fédérer les habitants et les acteurs du territoire autour de thématiques propres à chaque commune : traditions, savoir-faire, nature, histoire, gastronomie. À travers ateliers, expositions, animations et découvertes, ces rencontres ambitionnent de renforcer l’attractivité culturelle du Cap Corse tout en s’inscrivant dans une démarche de transmission et de durabilité.



Porté par son président Ghjuvan Matteu Susini et son directeur Patrick Saliceti, l’office de tourisme entend faire de ce programme un véritable levier de développement local, avec pour perspective la création d’une offre culturelle étalée sur les quatre saisons.



Les journées s’inscrivent aussi dans une dynamique plus large de valorisation du patrimoine matériel et immatériel, en lien avec le Centre d’interprétation patrimoniale L’Emporium du Cap Corse à Pietracorbara, notamment via la création de contenus pérennes tels que des expositions ou des panneaux d’interprétation.



Les prochaines dates sont à retrouver sur le site de l’office :

👉 www.capcorse-tourisme.corsica