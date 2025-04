Baromètre vélo 2025 : les Corses appelés à évaluer leurs communes

Quels sont les points noirs pour les cyclistes à Bastia, Ajaccio ou Bonifacio ? Où sont les voies manquantes, les itinéraires dangereux ? Jusqu’au 2 juin, les habitantes et habitants de l’île peuvent s’exprimer à travers le Baromètre vélo 2025, grande enquête nationale lancée par la Fédération des usagères et usagers de la bicyclette (FUB).



Pour participer, dix minutes suffisent. Une trentaine de questions à remplir en ligne sur barometre-velo.fr, avec la possibilité d’évaluer plusieurs communes. L’objectif : dresser un état des lieux de la pratique du vélo, tel que vécu au quotidien, que l’on soit cycliste régulier… ou non-cycliste.



En 2021, 1176 insulaires avaient répondu à l’enquête, permettant à cinq communes d’intégrer le classement national : Ajaccio, Bastia, Bonifacio, Calvi et Prunelli di Fium’Orbu. Cette année encore, les associations Velocità à Ajaccio et Adrien Lippini – Un vélo, une vie à Bastia, relaient la campagne. Elles espèrent mobiliser davantage encore pour faire émerger les besoins spécifiques de l’île. « L’enquête donne la voix aux usagers du vélo. Elle permet d’objectiver les points à améliorer et de dresser un diagnostic précis », soulignent les deux associations. Leur objectif est clair : que le maximum de citoyens y participent, et que le plus de communes corses possibles soient évaluées.



Un enjeu politique à un an des municipales

Le Baromètre n’est pas qu’un simple sondage. Il permet de pointer les manques, d’identifier les attentes et de peser dans les débats. À l’heure où les politiques locales de mobilité restent timides, l’enquête offre un levier à tous ceux qui veulent voir changer les choses. D’autant que les résultats seront rendus publics en septembre 2025, à six mois des élections municipales. « le Baromètre vélo est un outil puissant pour interpeller les élus » et « encourager des engagements concrets pour développer les infrastructures et services vélos », observent les associations qui coordonnent la campagne en Corse.



Et l'ile, souvent en retard sur les infrastructures cyclables, pourrait bien en tirer profit. Car si l’essor du vélo est une réalité sur le continent, l’île peine encore à transformer l’essai. Conditions de circulation compliquées, manque de sécurité, absence de continuité… Le diagnostic est connu, mais il reste à documenter. C’est précisément ce que propose le Baromètre vélo. Alors, à vos guidons… ou à vos claviers.