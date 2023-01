Barchetta : Après s'être présenté devant l'école avec des armes factices, il est admis en hôpital psychiatrique

C'était vendredi à 14 heures. L'homme menaçant armé de pistolets à billes a suscité l'émoi devant l'école de Barchetta à Volpajola. Le personnel a rapidement déclenché le plan particulier de mise en sécurité puis prévenu la gendarmerie qui, dans la foulée, a interpellé l'individu.



Les familles des élèves de l'école ont bien sûr, été aussitôt prévenues de l'incident ce qui n'a pas manqué de soulever une vague d'inquiétude.



Le rectorat de la Corse a également été informé. Dès ce lundi matin une inspectrice de circonscription était sur sur place et le recteur de l'Académie, Jean-Philippe Agresti, ira ce jeudi 26 janvier pour rencontrer familles et personnels.



L'acte comme on bien l'on pense a fait naître une réelle inquiétude parmi les parents qui aujourd'hui entendent ne pas en rester là.

Ils ont décidé d'interpeler les autorités compétentes et de les mettre face à leurs responsabilités, "le but étant de garantir la sécurité des enfants" soulignaient-ils encore ce lundi.

Le procureur de la République de Bastia Arnaud Viornery a confirmé dans la matinée "qu'un individu déséquilibré qui s'était présenté devant les grilles de l'école," en tenant "des propos qui n'étaient pas très clairs en affirmant que l'établissement empêchaient le passage de ses moutons". Le procureur a ajouté que l'homme a affirmé qu'il était "armé mais qu'il n'avait pas pour autant exhibé d'armes : "il a juste ouvert son manteau pour montrer des armes qui se sont avérées être en plastique".



L'homme a été interpellé et placé en garde à vue. A l'issue la décision il a été transporté à Sant'Ornello où il a été admis.

Le procureur de la République de Bastia, confirmait ce lundi matin qu'une enquête de "menace avec armes " avait été ouverte mais qu'il n'y avait pas eu de dépôt de plainte pour l'instant déposée de la part de l'éducation nationale ni des enseignants.