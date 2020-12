Banque des Territoires : 5 M€ pour les nouvelles voies douces de Bastia

D’une durée de 40 ans, ce prêt sur mesure permet de financer les principales infrastructures structurantes de mobilité douce récemment réalisées ou en cours de réalisation sur la commune l’Aldilonda, passerelle piétonne et cyclable de 450 mètres de long qui longe le socle rocheux de l’ancienne citadelle classée monument historique, à cinq mètres au-dessus de la mer une prouesse technique et architectural et le Mantinum, ascenseur intégré aux remparts anciens de la citadelle de Bastia sur un dénivelé de 30 mètres.





Ces deux projets emblématiques viennent parachever un axe de mobilité douce Nord-Sud de près de 6 km, levant ainsi un frein majeur à la généralisation du recours aux modes de déplacement doux et actifs, et participant au désenclavement de la Citadelle et des quartiers sud de Bastia.

Ces aménagements offriront aux usagers de la ville (habitants ou touristes) de nouvelles possibilités en matière de déplacement urbain, tout en mettant en valeur le patrimoine culturel et architectural que constitue la Citadelle de Bastia.





Afin de soutenir l’activité économique en Cœur de Ville, la Banque des Territoires a par ailleurs tout récemment renforcé son intervention aux côtés de la Ville de Bastia et de ses partenaires en cofinançant à hauteur de 20 k€ la market place « Compru in Bastia » et l’étude Shop’In pour analyser les impacts de la crise sanitaire sur le commerce de centre-ville.





Olivier Sichel, directeur général délégué de la Caisse des Dépôts, directeur de la Banque des Territoires et Pierre Savelli, maire de Bastia, ont réaffirmé leur volonté de travailler ensemble sur des projets en faveur de la transition énergétique et écologique. Les phénomènes d’ilots de chaleur urbains font, par exemple, l’objet d’une étude spécifique en vue d’apporter des réponses innovantes et opérationnelles, en particulier dans les écoles de la ville