Ball-Trap - Simon-Paul Cazieux s'impose à Palavaghja

Le coup d'envoi a eu lieu samedi lors d'une journée réservée aux entraînements. Quant au concours, disputé sur 100 plateaux, il s'est déroulé aujourd'hui à partir de 9 heures
Dans la catégorie Tireurs c'est Simon-Paul Cazieux qui l'a emporté avec un score de 91 sur 100. La deuxième place a, finalement, été remportée par Florent Poinsignon qui a rendu une carte de 88/100 identique à celle de Enzo Albertini. Dans les rangs des Chasseurs succès de Marc-Antoine Roussel (88) qui a devancé Jean-Baptiste Mantei (83) et Daniel Vinci (80)
Les classements
Tireurs
1. Simon-Paul Cazieux 91, 2.Poinsignon Florent 88, 3. Enzo Albertini 88, 4. Antoine Bardini 86, 5. François Pinna 84.
1. Simon-Paul Cazieux 91, 2.Poinsignon Florent 88, 3. Enzo Albertini 88, 4. Antoine Bardini 86, 5. François Pinna 84.
Chasseurs
1; Marc-Antoine Roussel 88, 2. Jean-Baptiste Mantei 83, 3. Daniel Vinci 80, 4. Michel Schult 79, 5. Dumé Ortoli 72..
Féminines
1. Claire Lefebvre 60.
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