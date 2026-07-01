Ball-Trap - Simon-Paul Cazieux s'impose à Palavaghja

Le coup d'envoi a eu lieu samedi lors d'une journée réservée aux entraînements. Quant au concours, disputé sur 100 plateaux, il s'est déroulé aujourd'hui à partir de 9 heures





Dans la catégorie Tireurs c'est Simon-Paul Cazieux qui l'a emporté avec un score de 91 sur 100. La deuxième place a, finalement, été remportée par Florent Poinsignon qui a rendu une carte de 88/100 identique à celle de Enzo Albertini. Dans les rangs des Chasseurs succès de Marc-Antoine Roussel (88) qui a devancé Jean-Baptiste Mantei (83) et Daniel Vinci (80)





Les classements

Tireurs

1. Simon-Paul Cazieux 91, 2.Poinsignon Florent 88, 3. Enzo Albertini 88, 4. Antoine Bardini 86, 5. François Pinna 84.





Chasseurs

1; Marc-Antoine Roussel 88, 2. Jean-Baptiste Mantei 83, 3. Daniel Vinci 80, 4. Michel Schult 79, 5. Dumé Ortoli 72..





Féminines

1. Claire Lefebvre 60.