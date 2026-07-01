Ajaccio : un homme blessé dans une rixe, un suspect mis en examen

L'auteur présumé des faits a été mis en examen pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et non-assistance à personne en danger.
Il a été placé sous contrôle judiciaire indique Nicolas Septe, procureur de la République. L'enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances précises des faits.
Il a été placé sous contrôle judiciaire indique Nicolas Septe, procureur de la République. L'enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances précises des faits.
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