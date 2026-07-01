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Ajaccio : un homme blessé dans une rixe, un suspect mis en examen


le Dimanche 5 Juillet 2026 à 20:58

Lors d'une violente altercation survenue dans la nuit du 3 au 4 juillet sur le cours Napoléon, à Ajaccio, un homme d'une trentaine d'années a été grièvement blessé. Un suspect mis en examen



Ajaccio : un homme blessé dans une rixe, un suspect mis en examen
L'auteur présumé des faits  a été mis en examen pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et non-assistance à personne en danger.
Il a été placé sous contrôle judiciaire indique Nicolas Septe, procureur de la République. L'enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances précises des faits.




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