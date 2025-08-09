CorseNetInfos
Ball-Trap : Massimo Cotard sacré champion de France de Parcours de Chasse


GAP le Samedi 9 Août 2025 à 10:37

Le Porto-Vecchiais s’impose dans la catégorie Man 2 lors du championnat national disputé à Falaise, dans le Calvados.



Du 1er au 3 août, les installations de l’EFS Ball-Trap de Falaise, dans le Calvados, servaient de cadre au championnat de France de Parcours de Chasse, réunissant les meilleurs tireurs hexagonaux de la discipline.

Le Porto-Vecchiais Massimo Cotard, représentant le Ball-Trap Club Grand Sud, défendait, aux côtés d’autres concurrents corses, les chances insulaires. Au terme d’un championnat national disputé sur 200 plateaux, et sous une météo clémente, il a décroché la première place dans la catégorie Man 2 avec un score de 178/200.

Une performance qui confirme sa présence régulière au plus haut niveau français. Parmi les autres résultats insulaires, Jean-Philippe Samartini (Shooting Club de Lecci) a pris la quatrième place en Man 1 avec 177/200. Le SCL comptait aussi dans ses rangs Thierry Tanzilli (Senior A), auteur d’un score de 163/200, et Mathieu Pinzuti (Man 1) qui a signé un 156/200.




