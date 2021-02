Baleone : une motocyclette renversée, le chauffard tente de prendre la fuite

Aux alentours de 16h30 ce lundi 8 février, une personne pilotant une motocyclette se voit couper la route par une voiture au niveau de la concession automobile Mercedes à Baleone. L'homme sur le deux roues tombe et se blesse mais le chauffard prend la fuite. Il est aussitôt appréhendé par les gendarmes.



Les secours transporteront la victime au centre hospitalier d'Ajaccio pour une fracture au poignet.



Stupéfiants et arme



Durant l'arrestation, les forces de l'ordre auraient procédé à une fouille du véhicule qui a abouti à la saisie d'une arme et de produits stupéfiants. De ce fait, l'homme a été placée en garde à vue, mais celle-ci s'est interrompue pour raison médicale.

D'après des sources de police, celle-ci devrait être "reprogrammée dans les jours à venir".



La communauté de brigades de Péri-Bocognano, en charge de l'enquête, est en train d'examiner les vidéos de caméra surveillance aux abords du lieu de l'accident.



Le parquet d'Ajaccio a quant à lui, ouvert une enquête.