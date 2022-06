"Balance ton crush", le phénomène Instagram qui met les jeunes corses en danger

En effet, d’après Antonia di Maggio , doctorante en droit privé et science criminelle à l’Université de Corse , « ce phénomène pose de nombreuses questions juridiques, notamment celle du droit à l’image et de l’atteinte portée au respect de la vie privée ».

U n article du Code pénal le 226-1 réprime d'ailleurs d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amend e le fait de porter atteinte à l’intimité d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de cette personne, son image lorsque cette personne se trouve dans un lieu privé. « Un alinéa précise toutefois que si les clichés ont été pris au vu et au su des personnes intéressées et qu’elles ne s’y sont pas opposées alors le consentement est présumé , mais ici ce n’est pas le cas », détaille la doctorante.

D’autre part, l’article 226-2 prévoit la même peine pour le fait de « conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers o u d’utilise r de quelques manières que ce soit d’utiliser des documents obtenus à l’aide de l’un des actes mentionnés précédemment. »



Bien que les articles du Code pénal considèrent que cela ne s’applique que dans des lieux privés, la jurisprudence judiciaire a déjà élargi cette notion de « lieu privé » à un supermarché. « Ceci est soumis à l’appréciation du magistrat », assure Antonia di Maggio . Pour « Balance ton crush », la voie civile plutôt que pénale sera privilégiée.



Interrogés sur la dangerosité et les éventuelles poursuites qu’il pourrait y avoir à l’encontre de compte Instagram, ses gestionnaires répondent : « Nous sommes tout à fait conscient(e)s du danger de notre c ompte or les personne s ne souhaitant pas apparaître sur celui-ci, nous envoie un message et nous supprimons sans répliquer. Nous avons déjà eu des remarques de ce genre et nous avons pris des initiatives. »



Quid des personnes qui ne connaissent pas ce compte ? « Au bout d’un voire deux jours de post sans réaction , si on voit que la personne n’est pas identifiée sur la photo (Ndlr ; par les autres abonnés du compte ) on supprime ». Pour Sylvie, la mère de famille, le problème reste entier. « Ce sont deux jours où nos enfants sont affichés, parfois devant leur domicile. Et si un pédophile tombe dessus ? », s’inquiète-t-elle.