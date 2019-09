Balagna : Una furmazione pè amparà à travaglià e petre secche

" Ghjè l'ultima sessione d'iniziazione à u ristoru d'opere in petre secche" spieca Catherine Folini di u Greta. " Una furmazione dedicata solu à un pubblicu residente in Balagna".

Una dicina di participanti hà scopartu, cù l'aiutu d'Antoine è Charles, e base di regule per edificà muri sodi, chì franche u tempu.

Ancu s'elli sò sfundati per a maiò parte, per via à sfarente cause, i muri in petre secche sò i vistichi d'un vechju sapè fà durevule.

"Quelli ch'ùn anu micca cunnisciutu i spianti di u tempu è di l'omu, sò arritti dipò centinaie d'anni, è sò i testimonii du custruzzione rodiche. Sta furmazione permette sopratuttu à a ghjente prisenta d'esse capace di rifà un pezzu di muru sfundata indè elli, cù e base tecniche," spieche Antoine, u furmatore.

Un anticu sapè fà nustrale quasi persu, di pettu à u cimente è altre materie chì parenu più forte " chì in realtà sò mondu più debbule" preciseghje Charles.

Oghje i prufeziunali di e petre secche sò pochi. "Cun piccatu, simu à pocu pressu una dicina" cunclude Antoine.

Francè, un giovanu apicultore hà vulsutu participà à sta furmazione per amparà è fà chì à tramandera cuntinueghje.

"Ghjera impurtante per mè d'amparà stu sapè fà chì in casa aghju unepochi di muri sfundati. Mà dinò per u piacè. In dui ghjorni aghju amparatu assai. Avà, cù e base, possu cumincià à stuzzicà e petre indè mè".

Mentre dui ghjorni, à a chjama di u PETR, una furmazione Greta, hè stata urganizata in Balagna, in Calvi, per trasmette un anticu sapè fà nustrale chì smarisce.