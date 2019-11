Formation ouvrages en pierre sèche en Balagne : une technique ancestrale qui répond aux enjeux d'aujourd'hui

Réservée aux paysagistes concepteurs, bureaux d'études, architectes, techniciens, ingénieurs, agents des collectivités territoriale, cette formation avait pour objectifs de transmettre les connaissances scientifiques et techniques permettant de comprendre les spécificités des ouvrages en pierre sèche.

"Nous sommes un réseau national de professionnels de la pierre sèche. Aujourd’hui, cette formation est réservée aux professionnels pour favoriser la commande d'ouvrages en pierre sèche et ainsi écrire un cahier des charges précis " explique Yanick Lasica, chargé de mission à la FFPPS.

Théorie et pratique, apprendre à rédiger un appel d'offres, calculer un ouvrage, écrire un cahier des charges, les participants découvrent et re-découvrent les nombreux bénéfices d'un savoir-faire ancestral, grâce aux 4 formateurs.

" Cette technique, même si elle est ancestrale, propose une certaine modernité car elle répond aux enjeux d’aujourd’hui. Que ce soit en terme écologique, agricole, environnemental, esthétique, de biodiversité. Notre formateur scientifique montre les résultats de la collaboration avec les écoles d’ingénieurs, qui avec les artisans, ont enchaîné plusieurs thèses de doctorat qui ont permis d’élaborer les règles professionnelles".

L’art de bâtir sans liant

"C’est un savoir-faire issue de milliers d’années. Aujourd’hui, l’ambition serait de remettre au goût du jour ce savoir-faire qui s'est perdu. On se rend compte que les liants, ont des impacts terribles pour l'environnement. Le ciment par exemple, que l’on achète en magasin est pompé au fond des océans. Ainsi, ce sont de nombreuses plages qui disparaissent car ce sont des quantités astronomiques de sable qui sont pompées".





Trop de mauvaises idées reçues

"Aujourd’hui, pour de trop nombreuses personnes, si un mur maçonné au ciment s’effondre, c'est la faute de l’homme qui l'a bâti mais lorsqu’un mur en pierre sèche s'effondre, on dira alors que c’est la faute du mur en pierre sèche car ce n’est pas un mur solide. Ce qui n’est pas normal. Car s’il est bien bâti, dans les règles de l'art et des pratiques, il tiendra plusieurs centaines d’années. Cette formation sert à transmettre cette passion, cet engouement. Si l'on arrive à essaimer plus des bâtisseurs sur le territoire Corse, plus de personnes travailleraient, moins d"engins mécaniques seraient utilisés, l’argent n'irait plus seulement dans une seule poche mais dans plusieurs entreprises et plusieurs personnes[...]. Car ce savoir-faire est inscrit dans les gènes corses. Cela fait partie de l’identité. Je suis touché quand j’arrive dans certains endroits de voir toutes ces toitures en lauze. Ça aussi c'est une filière à remettre au du jour.

Ici Je vois bien que je suis sur un territoire qui n'est pas la France. La Corse a son identité qu'il faut défendre mais ça passe par défendre son savoir-faire et ses matières premières. Cette indépendance vient de là", précise le formateur venu d'Ardèche.

Durant deux jours, les 14 et 15 novembre une trentaine de prescripteurs ont participé à une formation ouvrages en pierre sèche, organisée pour la première fois en Haute-Corse par la Fédération française des professionnels de la pierre sèche (FFPPS), en association avec la DREAL Corse et le Pays de Balagne.