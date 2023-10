Balagne : Un colloque pour découvrir les secrets des jardins de Corse

"Depuis de nombreuses années, au PETR du Pays de Balagne, notre mission est de préserver et mettre en valeur le patrimoine qui s'inscrit dans notre paysage", explique Jean-Marie Seité, président du PETR du Pays de Balagne en précisant que le colloque qui aura lieu du 3 au 5 novembre "ne se limitera pas à l'héritage historique bâti ou aux paysages, mais explorera également les liens entre tous ces éléments, y compris les remarquables ouvrages en pierres sèches." "Ces réalisations en pierres sèches prennent diverses formes, telles que des murs, des pagliaghji et des moulins, parmi lesquels se distinguent des orangeries délimitées par des murs en pierres sèches. Ces stratégies végétales contribuent à façonner notre paysage et le rendent sublime", ajoute le président.



`Après avoir réalisé un vaste inventaire des murs et ouvrages en pierres sèches, et les avoir intégrés dans un système d'information géographique accessible à tous, le Pays de Balagne souhaite désormais se pencher sur les jardins, véritables joyaux de ce savoir-faire. "Fidèle à sa mission de dynamisation du territoire, le Pays de Balagne a décidé d'organiser un colloque ouvert au public, étalé sur trois jours et trois sites différents au sein de nos deux communautés de communes", ajoute-t-il.



Trois jours de colloque

Le colloque sera structuré autour de trois thèmes, correspondant aux trois journées : le 3 novembre, à Santa-Reparata-di-Balagna, sera consacré aux jardins corses replacés dans leur contexte méditerranéen, mettant en lumière leurs liens avec les îles voisines. La deuxième journée, à Montemaiò, sera dédiée à l'exploration des aspects historiques et patrimoniaux des jardins en Corse. La troisième journée, à Pigna, se focalisera sur l'histoire et l'évolution de la palette végétale des jardins, dans le contexte actuel de crise écologique.

"Dans le cadre de ma troisième année de thèse, il m'a semblé essentiel d'organiser ce colloque pour réunir toutes les compétences impliquées dans l'étude des jardins afin de mieux comprendre leur histoire. Nous aurons la chance de compter parmi nous d'éminents historiens insulaires, notamment Monique Mosser et Giuseppe Barbara. En plus des chercheurs, des conservateurs, ethnologues et anthropologues participeront également à cet événement. Au cours de la troisième journée, des botanistes et agronomes présenteront ce que l'on peut découvrir au cœur de ces jardins si particuliers de Balagne, caractérisés par leurs murs extrêmement hauts et leurs systèmes hydrauliques parfois complexes, initialement conçus pour les agrumes, mais également pour la vigne, les oliviers, les arbres fruitiers et le maraîchage." souligne se son coté Sophie Garrone, doctorante à l'Università di Corsica.



Le colloque se clôturera par deux tables rondes axées sur la protection et la conservation des jardins, animées par la Chaire "Mutations et Innovations Territoriales" de la Fondation de l'Université de Corse. "Nous profiterons également de cette occasion pour présenter notre projet de création d'une pépinière publique dans la région de Balagne. Nous estimons qu'il est nécessaire de mettre à disposition des communes une telle infrastructure, où il sera possible de commander des plans." conclut Jean-Marie Seité.

Rendez-vous donc du 3 novembre à 8h30 à Santa-Reparata-di-Balagna, Montemaiò et Pigna pour cet événement passionnant dédié à la richesse des jardins de Corse et de Balagne.