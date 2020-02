Baisse d'impôts et suppression de la taxe d’habitation : entre Bastia et Ajaccio quelle est la ville qui en profite le plus ?

Dès 2020, 80% des Français cesseront définitivement de payer la taxe d’habitation sur leur résidence principale grâce à la loi de finances 2020. En tout, 8,8 millions de foyers fiscaux bénéficient à la fois d’une baisse de leur impôt sur le revenu et de la suppression de la taxe d’habitation, mais qu'en est-il de la Corse ?



Sur les 176 152 habitants en Haute-Corse (chiffres de l'INSEE de 2016), on recense 97 000 foyers fiscaux dont 18 000 qui bénéficient à la fois de la suppression de la taxe d’habitation en 2020 et de la baisse de l’impôt sur le revenu. En moyenne ils économiseront 1 042 euros chaque année.



En Corse-du-Sud, la population est moins nombreuse soit 154 303 habitants. Sur les 87 000 foyers fiscaux, ce sont 17 000 foyers qui voient leurs impôts baisser et leur taxe d'habitation supprimée dès 2020. Les sudistes gagneront en moyenne 1 036 euros par an.



Un gain plus important pour les Bastiais

Les Bastiais constateront en moyenne une baisse d'impôt sur le revenu à hauteur de 302€ par an et 763€ de taxe habitation en moins soit une baisse significative de 1065€ à payer en moins tous les ans.





Pour les Ajacciens la baisse de l'impôt sur le revenu sera un peu plus importante (315€) mais la réduction de la taxe d'habitation sera un peu moins significative que pour les Bastiais puisqu'en moyenne ils économiseront 723€, soit un total de 1038€ qui n'est plus à payer.

On peut ainsi dire que les Bastiais sont les grands gagnants de cette loi de finances.