Baguette, soins dentaires, gaz : Ce qui change en octobre

Moins de sel dans le pain

Depuis ce dimanche 1er octobre, la recette des baguettes françaises a changé pour se conformer aux recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé. Cette initiative fait suite à un accord conclu avec le ministère de l'Agriculture en 2022. Désormais, la quantité de sel dans les baguettes ne dépassera pas 1,4 gramme pour 100 grammes de pain "courant ou traditionnel" et 1,3 gramme pour les "pains spéciaux".



Hausse des prix du gaz

Après une légère baisse en septembre, les prix du gaz connaîtront une hausse en octobre. La Commission de régulation de l'énergie a annoncé une augmentation de 9,21 €/MWh pour la part variable hors taxes d'un consommateur type utilisant le gaz pour la cuisson, l'eau chaude et le chauffage. Cette hausse résulte de la remontée des prix du gaz en gros, après une période de baisse observée depuis le printemps. Cependant, la CRE souligne que le prix repère moyen reste en dessous du bouclier tarifaire en vigueur au 30 juin 2023.



Augmentation des APL

L'Allocation Personnalisée au Logement (APL) sera revalorisée de 3,5 % à partir du 1er octobre. Cette réévaluation annuelle intervient dans le cadre de la loi d'août 2022 visant à protéger le pouvoir d'achat des ménages face à la hausse des loyers. Elle offre un soutien financier aux locataires.



Réforme de la Déconjugalisation de l'AAH

La réforme de la déconjugalisation de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) entre en vigueur le 1er octobre. Cette réforme signifie que seules les ressources personnelles seront désormais prises en compte pour le calcul des prestations. Elle devrait entraîner une augmentation de l'AAH pour environ 120 000 personnes en situation de handicap vivant en couple.



Augmentation du plafond du LEP

Le plafond du Livret d'Épargne Populaire (LEP), réservé aux ménages à faibles revenus, passera de 7 700 euros à 10 000 euros à partir de ce dimanche.



Consultations dentaires plus coûteuses

À partir du 1er octobre, la sécurité sociale prendra en charge 65 % ou 55 % du coût des consultations dentaires, en fonction des soins. Cela représente une diminution par rapport aux 70 % actuels. Les complémentaires santé devraient compenser cette augmentation du reste à charge pour les patients.



Nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19

Une nouvelle campagne de vaccination contre le coronavirus débutera le 2 octobre en France, ciblant particulièrement les personnes les plus à risque de développer une forme grave de la maladie.



Frais de port sur les livres

À partir du 7 octobre, des frais de port de trois euros seront facturés pour toute commande de livres de moins de 35 euros sur Amazon et d'autres plateformes en ligne. Cette décision met fin à une pratique utilisée par Amazon depuis 2014, exploitant une faille législative.