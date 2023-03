Baccalauréat 2023 : En Corse, 2 190 candidats passent leurs épreuves de spécialité

Les épreuves de spécialité, créées par la réforme du baccalauréat décidée en 2019 par l’ex-ministre Jean-Michel Blanquer, n’ont pu être organisées qu’une seule fois l’an dernier, mais au mois de mai, Covid oblige.

Pour la première fois, conformément au calendrier initial de la réforme, elles se déroulent en mars, lundi et mardi entre 14 et 18 heures. En Corse ce sont 2 190 candidats (1 641 en voie générale et 549 en voie technologique) plancheront chacun sur deux épreuves, qui comptent à elles deux pour un tiers des résultats du bac, calculés sur 100 points.



Depuis la réforme du baccalauréat en 2019, la note du baccalauréat repose à 40 % sur du contrôle continu et à 60 % sur des épreuves terminales (le français écrit et oral, passé en classe de Première, la philosophie, les épreuves de spécialité et le grand oral, tous passés en Terminale).



Leurs notes – connues à partir du 12 avril – seront prises en compte dans Parcoursup, la procédure d’affectation dans l’enseignement supérieur, une première.



Parmi les épreuves de "spé", on retrouve Arts, Histoire-géographie, Géopolitique et sciences politiques, Humanités, Littérature et philosophie, Mathématiques, Numérique et sciences informatiques, Physique-chimie ou encore Sciences économiques et sociales.