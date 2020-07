Bac 2020 : 92,08% de réussite dans l'Académie de Corse

De nombreux lycées de l'île étaient déserts ce mardi 7 juillet à l'heure où tombaient les résultats du baccalauréat 2020. En effet, plusieurs établissements de Corse ont fait le choix de ne pas afficher les traditionnels résultats dans leur enceinte pour maintenir une distanciation sociale. C'est donc sur internet, à partir de 10 heures et directement à leur domicile, qu'ils ont pu découvrir le fruit de leurs trois années de lycée et pour certains leur passeport pour les études supérieures. Les candidats du Bac 2020 de l'Académie de Corse ont excellé cette année. Avec 92,08%, ils réalisent une progression de 16,14% par rapport à 2019. Une forte hausse probablement due à l'épidémie de Coronavirus qui a contraint les élèves à ne pas passer les épreuves. Les notes se sont basées sur le contrôle continu pour éviter toute propagation du virus.Mais 2020 est surtout une belle réussite pour les élèves des terminales générales qui totalisent 94,6% d'admission contre 78% en 2019. Au premier groupe, la série technologique comptabilise 91% d'admis contre 69,6% l'année précédente. Enfin, la série professionnelle recense 86,63% d'élèves reçus contre 77,3% en 2019.Pour le second groupe des filières générales et technologiques, les résultats seront connus le 9 juillet dans la journée. Les résultats des bacs professionnels seront quant à eux connus le 10 juillet à 10 heures.