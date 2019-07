Bac 2019 : la CdC honore les 93 mentions "Très bien" du Cismonte

Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de Corse, Jean-Guy Talamoni, président de l’Assemblée de Corse, Josepha Giacometti, conseillère exécutive chargée de l’enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur et de la recherche et Lauda Guidicelli, conseillère exécutive en charge de la jeunesse, des sports, de l'égalité femmes-hommes, ont reçu les 93 bacheliers du Cismonte ayant obtenu la mention « très bien » au baccalauréat 2019. Par cette cérémonie (une autre aura lieu vendredi en Corse du sud) la CdC souhaitait ainsi les honorer, récompenser et les encourager dans la poursuite de leur cursus universitaire et professionnel.A cette occasion, une bourse de 500 € sera remise aux lauréats d’ici septembre.«La Corse vous remercie d’avoir obtenu cette mention» déclarait Jean-Guy Talamoni lors des allocutions . «Nous avons tenu à être tous présents ce soir car nous sommes fiers de vous » complétait Gilles Simeoni avant la remise des diplômes.

Bacheliers du Cismonte ayant obtenu la mention « très bien » au baccalauréat 2019



Baccalauréat professionnel

ROYER Melissa - Lycée Fred Scamaroni, FAURE LECUYER Nolwenn - Lycée Jean Nicoli, GALOPIN Enzo - Lycée Agricole de U Borgu, VERNET-CRISTIANI Diane - Lycée Agricole Pro de U Borgu.



Baccalauréat technologique

- filière STMG : SANTINI Soraya - Lycée Giocante de Casabianca, HANIN Ines - Lycée de Balagne ;

- filière ST2S : LACOURCELLE Alice - Lycée Paul Vincensini, RIBEIRO LOPES Claudia - Lycée Paul Vincensini ;

- filière STI2D : GIRARD Malo - Lycée Paul Vincensini, LEPORATI Matteo - Lycée Paul Vincensini, POLITI Antonin - Lycée Paul Vincensini.





Baccalauréat général

- Lycée Giocante de Casabianca

- filière scientifique : ARGENTI Nicolas, DERIU-PERALDI Joseph, BERNARDINI Emma, CUENCA Eloise, DAMIANI Maelise, PEREIRA Noa, SAVALLI Hannah, MARTINI Jean, LACOMBRADE Louis, GAZZINI Maud, GUELFUCCI Magali, SPAZZOLA-MORACCHINI Paul-Raphael, ROSSI Marc-Antoine, VIALLE Tanguy ;

- filière littéraire : COLONNA Scarlet, BENEDETTO Eva, BIANCHI Eva, Dolovici Lola, DA SILVA COSTA Alexandra, VALLECALLE René, VERDIER Solène, STURLESE Gayane, GEMINI Emma, MARCELLI Laurina, DAHNANI Inass, SULINSKA Martyna Iga ;

- filière sciences économiques et sociales : BOLE Ethel, BOLE Maia, FAURE Paul, SANTINI Marie.





- Lycée Paul Vincensini

- filière scientifique : BIRLOUET-WETZEL Julie, CHAMLA Doron, DE BARROS DANTAS Joel, MARAVAL Colyne, MOSSER Lola, ROGNONI Lea, EL YAALAOUI Adil, HAAS Matheo ;

- filière sciences économiques et sociales : PRONESTI Jean-François.





- Lycée de Balagne

- filière scientifique : CANAVA Lou Marie, CHINI Ange-Marie, LUIGI Elisa ;

- filière littéraire : FRANGILLE Elodie, SERVE Leana ;

- filière sciences économiques et sociales : EVEN Stefan, PINELLI Anghjula.





- Lycée de la Plaine

- filière scientifique : DE LA MATA Clara, SANTONI Alexandre, CANNATA Baptiste, PAITIER Matteo, RIGOT Camille, BELTRAND CANONICI Pierre-Antoine ;

- filière sciences économiques et sociales : BOUSSALEN Naoual.





- Lycée Pascal Paoli

- filière scientifique : AGOSTINI Antoine, BOUCHE Lucas, ANGELINI Pierra, BOISTARD Alexandre, LAPAIX Vincent, PAOLI Joaquim, SELVINI Clara ; MAGGI NIRONI Rodrigue

- filière littéraire : ASTOLFI Clara-Eve, SINIBALDI Maria-Pierra, CRUCIANI Emilie ;

- filière sciences économiques et sociales : MORETTI Anastasia, RINIERI Ilona.





- Lycée Jeanne d’Arc

- filière scientifique : DELATTRE Charlotte, DI GATI Lena, DUFOUR Clement, GABRIELLI Jean-Philippe, LUPINI Leo, MARSILY Jean-Baptiste, NIKOLAEV Mikhail, PANTALACCI Ghjulia, PIACENTINI Laetitia, ROMANI EISENBEIS Chjara, USAI Guillaume, VINCENT Louise, MORDICONI Julien ;

- filière littéraire : FRANCESCHI Ornella, GUAITELLA Lola ;

- filière sciences économiques et sociales : CHICHE Nicolas.