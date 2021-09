Avvià, la fabrique à projets de la Communauté d'agglomération bastiaise officiellement inaugurée

Ce nouveau dispositif, gratuit pour tous les porteurs de projets, devrait accueillir 30 créateurs par an, explique Florence Guidini qui martèle "chaque créateur d’entreprise qui se pose la question d’où aller pour travailler, réseauter et être accompagné à maintenant sa réponse : à la fabrique à projet Avvià !"





Un dispositif « cœur de ville »



Ce nouvel espace public d’environ 200 mètres carrés est composée d’une première pièce détente permettant aux porteurs de projet de se rencontrer et d’échanger autour d’un café, d’une petite salle de réunion toute équipée, de plusieurs espaces de travail isolés et d’une grande salle de réunion pour douze personnes. Le local, resté abandonné durant des années a été rénovée et est enfin ouvert pour dynamiser le centre ancien et y attirer de futurs entrepreneurs. Une opération importante pour la CAB qui rentre dans le dispositif « cœur de ville » et qui marque la création du premier tiers-lieu public sur le territoire de la communauté d’agglomération.



Le succès du projet étant là, la CAB a décidé il y a quelques mois de racheter des friches du port Toga pour y faire prochainement de l'hébergement d’entreprise.







Ouverte en juin dernier à deux pas de la citadelle de Bastia, la fabrique de projets a été inaugurée ce jeudi au 3 de la rue Favale en présence de tous les partenaires du projet qui accompagnent au quotidien les créateurs d'entreprise dans le territoire de l'anglo. Outre la CAB, d'autres structures composent aujourd’hui la Fabrique telles que l’incubateur Inizià, l’ADIE (Association pour le droit à l'initiative économique), la BGE, le pôle emploi, Corse Active, A Prova, la Chambre de Commerce et d’Industrie. "C'est un lieu ressource qui manquait et aujourd'hui nous l'avons inauguré, se réjouit Florence Guidini, il est pertinent et fonctionnel et nous avons de partenaires de qualité à nos cotés avec lesquels on structurera l'offre existante afin de faciliter les démarches des porteurs de projets qui sont souvent très lourdes."Avvià, qui travaille désormais en complémentarité avec les autres structures du territoire, pourra donc renvoyer le porteur de projet vers le bon interlocuteur. Le suivi peut aussi se poursuivre une fois l’entreprise sur les rails.