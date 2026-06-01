Avis de messe – Vivario

Leurs familles, parents et alliés remercient chaleureusement tous ceux qui se sont associés à leur peine et ont manifesté leur soutien lors des décès de
Colette PERELLI épouse DOUGUEDROIT
survenu le 23 avril 2026
et de
Jean-Jacques PERELLI
survenu le 30 avril 2026
Une cérémonie aura lieu en l’église de VIVARIO le lundi 15 juin à 10h00 à l’occasion du transfert de leurs cendres au sein du cimetière de la commune.
Colette PERELLI épouse DOUGUEDROIT
survenu le 23 avril 2026
et de
Jean-Jacques PERELLI
survenu le 30 avril 2026
Une cérémonie aura lieu en l’église de VIVARIO le lundi 15 juin à 10h00 à l’occasion du transfert de leurs cendres au sein du cimetière de la commune.