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Avis de messe – Vivario


La rédaction le Lundi 8 Juin 2026 à 15:00

Avis de décès, avis de remerciements, avis de messe, condoléances, hommages : il est possible, désormais de commander auprès de votre prestataire de funérailles ou de corsenetinfos@gmail.com tous vos textes et de les publier gratuitement, directement et rapidement sur Corse Net Infos



Avis de messe – Vivario

 

Leurs familles, parents et alliés remercient chaleureusement tous ceux qui se sont associés à leur peine et ont manifesté leur soutien lors des décès de 
 
Colette PERELLI épouse DOUGUEDROIT 
survenu le 23 avril 2026
 
et de 
 
Jean-Jacques PERELLI
survenu le 30 avril 2026

Une cérémonie aura lieu en l’église de VIVARIO le lundi 15 juin à 10h00 à l’occasion du transfert de leurs cendres au sein du cimetière de la commune. 

 




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