Avis de messe – Vivario

Leurs familles, parents et alliés remercient chaleureusement tous ceux qui se sont associés à leur peine et ont manifesté leur soutien lors des décès de



Colette PERELLI épouse DOUGUEDROIT

survenu le 23 avril 2026



et de



Jean-Jacques PERELLI

survenu le 30 avril 2026



Une cérémonie aura lieu en l’église de VIVARIO le lundi 15 juin à 10h00 à l’occasion du transfert de leurs cendres au sein du cimetière de la commune.



