Avis de décès - Vivario

Gaëlle et Jérôme Hervé

Julie Douguedroit et Loïc Baudoin

Marie Douguedroit et Romain Duboz

Ses filles et gendres,



Liza, Lou-Anne, Zoé, Titouan, Eliott

Ses petits-enfants,



Marie-Antoinette Pantalacci et Daniel Mercier

Madeleine et Michel Castanier

Jean Jacques et Annie Perelli

Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et sa belle-soeur,



Adrien, David, Manon, Jean-Philippe, Antoine, Cyrielle, Julien

Ses neveux et nièces,



Christiane Casanova

Philippe Casanova

Rose-Hélène De Balmann

Ses cousins,



Ont la douleur de vous faire part du décès de



Colette Douguedroit

Née Perelli



Survenu le 23 avril 2026 à l’âge de 70 ans



La cérémonie aura lieu le mardi 28 avril à 14h30 au funérarium de Briey