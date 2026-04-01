Avis de décès - Vivario

Gaëlle et Jérôme Hervé
Julie Douguedroit et Loïc Baudoin
Marie Douguedroit et Romain Duboz
Ses filles et gendres,
Liza, Lou-Anne, Zoé, Titouan, Eliott
Ses petits-enfants,
Marie-Antoinette Pantalacci et Daniel Mercier
Madeleine et Michel Castanier
Jean Jacques et Annie Perelli
Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et sa belle-soeur,
Adrien, David, Manon, Jean-Philippe, Antoine, Cyrielle, Julien
Ses neveux et nièces,
Christiane Casanova
Philippe Casanova
Rose-Hélène De Balmann
Ses cousins,
Ont la douleur de vous faire part du décès de
Colette Douguedroit
Née Perelli
Survenu le 23 avril 2026 à l’âge de 70 ans
La cérémonie aura lieu le mardi 28 avril à 14h30 au funérarium de Briey
Julie Douguedroit et Loïc Baudoin
Marie Douguedroit et Romain Duboz
Ses filles et gendres,
Liza, Lou-Anne, Zoé, Titouan, Eliott
Ses petits-enfants,
Marie-Antoinette Pantalacci et Daniel Mercier
Madeleine et Michel Castanier
Jean Jacques et Annie Perelli
Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et sa belle-soeur,
Adrien, David, Manon, Jean-Philippe, Antoine, Cyrielle, Julien
Ses neveux et nièces,
Christiane Casanova
Philippe Casanova
Rose-Hélène De Balmann
Ses cousins,
Ont la douleur de vous faire part du décès de
Colette Douguedroit
Née Perelli
Survenu le 23 avril 2026 à l’âge de 70 ans
La cérémonie aura lieu le mardi 28 avril à 14h30 au funérarium de Briey
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