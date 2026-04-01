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Avis de décès - Vivario


La rédaction le Vendredi 24 Avril 2026 à 15:04

Avis de décès, avis de remerciements, avis de messe, condoléances, hommages : il est possible, désormais de commander auprès de votre prestataire de funérailles ou de corsenetinfos@gmail.com tous vos textes et de les publier gratuitement, directement et rapidement sur Corse Net Infos.





 

Avis de décès - Vivario
Gaëlle et Jérôme Hervé
Julie Douguedroit et Loïc Baudoin
Marie Douguedroit et Romain Duboz
Ses filles et gendres,

Liza, Lou-Anne, Zoé, Titouan, Eliott
Ses petits-enfants,

Marie-Antoinette Pantalacci et Daniel Mercier
Madeleine et Michel Castanier
Jean Jacques et Annie Perelli
Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et sa belle-soeur,

Adrien, David, Manon, Jean-Philippe, Antoine, Cyrielle, Julien
Ses neveux et nièces,

Christiane Casanova
Philippe Casanova
Rose-Hélène De Balmann
Ses cousins,

Ont la douleur de vous faire part du décès de

Colette Douguedroit
Née Perelli

Survenu le 23 avril 2026 à l’âge de 70 ans

La cérémonie aura lieu le mardi 28 avril à 14h30 au funérarium de Briey




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