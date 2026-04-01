CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… le groupe Eppò 15/04/2026 À Corte, un institut de recherche en santé pour préparer le futur CHRU 10/04/2026 ​Face aux contraintes budgétaires, la Ville d’Ajaccio augmente sa taxe foncière 10/04/2026 Un homme tué par balles à Solaro 10/04/2026

Avis de décès - Ulmetu


La rédaction le Vendredi 10 Avril 2026 à 07:30

Avis de décès, avis de remerciements, avis de messe, condoléances, hommages : il est possible, désormais de commander auprès de votre prestataire de funérailles ou de corsenetinfos@gmail.com tous vos textes et de les publier gratuitement, directement et rapidement sur Corse Net Infos.



Avis de décès - Ulmetu


Avis de décès - Ulmetu





Gilles SIMEONI, Président du Conseil exécutif et le personnel de la Collectivité de Corse
sont très émus de vous faire part de la disparition de
 
M. Guy ETTORI
Agent de la Collectivité de Corse
 
et s’associent à la douleur de la famille et de ses proches.

-------
                                                      
Gilles SIMEONI, Presidente di u Cunsigliu esecutivu è u persunale di a Cullettività di Corsica
Sò cummossi assai d’annunziavvi ch’ellu si n’hè andatu
 
M. Guy ETTORI
Agente di a Cullettività di Corsica
 
è s’aduniscenu à u dulore di a famiglia è di tutti quelli chì sò afflitti.    
 




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos