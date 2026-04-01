Avis de décès - Ulmetu









Gilles SIMEONI, Président du Conseil exécutif et le personnel de la Collectivité de Corse

sont très émus de vous faire part de la disparition de



M. Guy ETTORI

Agent de la Collectivité de Corse



et s’associent à la douleur de la famille et de ses proches.



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Gilles SIMEONI, Presidente di u Cunsigliu esecutivu è u persunale di a Cullettività di Corsica

Sò cummossi assai d’annunziavvi ch’ellu si n’hè andatu



M. Guy ETTORI

Agente di a Cullettività di Corsica



è s’aduniscenu à u dulore di a famiglia è di tutti quelli chì sò afflitti.

