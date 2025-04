Avis de décès - Santu Petru di Tenda

Diane MATTEI sa fille, son ange ;

Gavin PINELLI son père ;

Jean-Charles et Jean-Paul PINELLI ses frères ;

Nicole son amie et belle-sœur ;

Paul-Xavier PINELLI son neveu, sa compagne et ses enfants ;

Son gendre Mickael ORI ;

Les familles PINELLI, CASALE, ORI, ORLANDI, HAUSSE, BLONDIAUX ;

Ses amis Roger, Patrick, Evelyne, Sabine, Nadine, Naima, Christine ;

Ses collègues ;

Ont la douleur de faire part du décès de



Mme Renée PINELLI

Survenu le 25 avril 2025



Elle a rejoint sa maman décédée le 24 janvier 2024

La famille recevra les condoléances aujourd’hui dimanche 27 avril 2025 en l’église de Santu Petru Di Tenda où le corps sera déposé à partir de 17heures.

La cérémonie religieuse sera célébrée demain lundi 28 avril à 15 heures en cette même église.

L’inhumation se déroulera dans l’intimité familiale.

Selon la volonté de la famille, ni fleurs, ni couronnes, ni souvenirs.



Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements.



---



