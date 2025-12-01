Avis de décès - Giovicacce-Ajaccio

Son père Eric SANTI

Sa mère Luiana MORAIS,

Sa "nana" et minanna Marianne SANTI née MAURIZI ;

Sa grand mère Teresa, ses enfants et petits-enfants

Son frère Charles

Sa tatie Marilyne SANTI et son compagnon Michel Luccioni

Ses cousines germaines Morgan et CamilleSes cousins Ilyas et Petru Stefanu



Sa grand tante Maryse PAQUET, ses enfants Patrick et son épouse Françoise, Stéphane et son épouse Marie Paule,Sandrine et son époux Gilles, Jean Charles et son épouse Paule, Ses cousins Jean Michel, François, Claire Marie, Anthony, Cécile, Guillaume.

Son grand oncle François SANTI et son

épouse Jacqueline et leurs enfants Carine et Laurent et leurs petits-enfants

Ses grands oncles et tantes Antoine MAURIZI, Anne MAURIZI, Paul MAURIZI, leurs conjoints, enfants et petits-enfants, et la famille de feu Joseph Maurizi.

Ses cousins :

Pierrot SANTI, son épouse Jacqueline, leur fils Jean Pierre sa compagne et leurs petits-enfants, leurs belles filles Marie Josée, Martine et sa fille Lea

Marie France MARTINETTI née SANTI, ses enfants et petits-enfants,

Roger ROUSSEL, son épouse Sandra et leurs enfants et petits-enfants

Simone ROUSSEL, son fils et sa compagne et son petit-fils.

Les familles SANTI, BOUSSOUF, CAMBEROQUE, PAQUET, MORAIS, AMBROGGIANI, ARGENTI, MAURIZI, MARTINETTI, ROUSSEL, PIETRI, ROCCA SERRA, MEURIOT, TUCCI



Parents, alliés et amis,Ont la douleur de vous faire part du décès de :





KEVIN BRUNO SANTI



Survenu le 17 novembre 2025 à Villejuif à l’âge de 22 ans.





La famille recevra les condoléances le jeudi 20 novembre 2025 à partir de 19h00 en l’espace funéraire Picchetti, les Collines du Vazzio à Ajaccio.



La levée de corps aura lieu le samedi 22 novembre 2025 à 13h00 pour une inhumation à Giovicacce dans le cimetière familial.





Selon la volonté du défunt il n’y aura pas de service religieux.



Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements.

