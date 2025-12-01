CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : les vidéos 31/12/2025 Téléthon - Pompiers et écoliers balanins, unis pour faire bouger les lignes 19/11/2025 "Corse Auto Rétro" : Le premier salon rétromobile organisé en Corse se tiendra à Porticcio du 21 au 23 novembre 19/11/2025 Frédéric Poletti : “Les prix des carburants en Corse ne baisseront qu’avec une régulation” 18/11/2025

Avis de décès - Giovicacce-Ajaccio


La rédaction le Mercredi 19 Novembre 2025 à 09:37

Avis de décès, avis de remerciements, avis de messe, condoléances, hommages : il est possible, désormais de commander auprès de votre prestataire de funérailles ou de corsenetinfos@gmail.com tous vos textes et de les publier gratuitement, directement et rapidement sur Corse Net Infos.




Giovicacce - Ajaccio

Avis de décès - Giovicacce-Ajaccio

Son père Eric SANTI 
Sa mère Luiana MORAIS,
Sa "nana" et minanna Marianne SANTI née MAURIZI ;
Sa grand mère Teresa, ses enfants et petits-enfants 
Son frère Charles 
Sa tatie Marilyne SANTI et son compagnon Michel Luccioni 
Ses cousines germaines Morgan et CamilleSes cousins Ilyas et Petru Stefanu

Sa grand tante  Maryse PAQUET, ses enfants Patrick et son épouse Françoise, Stéphane et son épouse Marie Paule,Sandrine et son époux Gilles, Jean Charles et son épouse Paule, Ses cousins Jean Michel, François, Claire Marie, Anthony, Cécile, Guillaume.
Son grand oncle François SANTI et son
épouse Jacqueline  et leurs enfants Carine et Laurent et leurs petits-enfants 
 Ses grands oncles et tantes Antoine MAURIZI, Anne MAURIZI, Paul MAURIZI, leurs conjoints, enfants et petits-enfants, et la famille de feu Joseph Maurizi.
Ses cousins :
Pierrot SANTI, son épouse Jacqueline, leur fils Jean Pierre sa compagne et leurs   petits-enfants, leurs belles filles Marie Josée, Martine et sa fille Lea
Marie France MARTINETTI née SANTI, ses enfants et petits-enfants,
Roger ROUSSEL, son épouse Sandra et leurs enfants et petits-enfants 
Simone ROUSSEL, son fils et sa compagne et son petit-fils.
 Les familles SANTI, BOUSSOUF, CAMBEROQUE, PAQUET, MORAIS, AMBROGGIANI, ARGENTI, MAURIZI, MARTINETTI, ROUSSEL, PIETRI, ROCCA SERRA, MEURIOT, TUCCI

 Parents, alliés et amis,Ont la douleur de vous faire part du décès de :


KEVIN BRUNO SANTI

Survenu le 17 novembre 2025 à Villejuif à l’âge de 22 ans.
 

La famille recevra les condoléances le jeudi 20 novembre 2025 à partir de 19h00  en l’espace funéraire Picchetti, les Collines du Vazzio à Ajaccio.

La levée de corps aura lieu le samedi 22 novembre 2025 à 13h00 pour une inhumation à Giovicacce dans le cimetière familial.
 

Selon la volonté du défunt il n’y aura pas de service religieux.

Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements.





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos